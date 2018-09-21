İstanbul Fotoğraf Müzesi'nde 3 farklı sergi sanatseverlerle buluştu

Fatih Belediyesi İstanbul Fotoğraf Müzesi'nin ev sahipliğinde yerli ve yabancı dört fotoğraf sanatçısının eserleri üç farklı sergiyle sanatseverlerle buluştu.

Fatih Belediyesi İstanbul Fotoğraf Müzesi'nin ev sahipliği yaptığı ve yerli ve yabancı dört fotoğraf sanatçısının eserlerinin yer aldığı üç farklı sergi sanatseverlerle buluştu. Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Necati Selvi'nin konuşmalarıyla başlayan program, fotoğraf sanatçılarının konuşmalarıyla devam etti. Ardından sanatseverler, sanatçıların fotoğraflarının bulunduğu sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Fotoğraf sanatçıları Sadık Üçok ile Ralf J DIEMB'in “İki Gözüm İstanbul”, Romın Mohtasham'ın “Gri Dünya” ve Stanley Shoemaker'in “Uyanıkken Görülen Rüyalar” isimli üç farklı sergi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

“Sanatçılarımıza fotoğraf müzemizi onurlandırdıkları için teşekkür ediyoruz”

Sergileriyle Fotoğraf Müzesi'ni onurlandıran sanatçılara teşekkür eden Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Necati Selvi, “Belediye Başkanımız Hasan Suver aynı aşkla, aynı iştirakle Fotoğraf Müzesi'nin önünü açtı. “Burada güzel sergiler yapacağımıza eminim” diye ilettiler. Başkan Hasan Suver'in de öncülüğünde güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Burada sergileri açılan kıymetli sanatçılarımıza fotoğraf müzemizi eserleriyle onurlandırdıkları için teşekkür ediyoruz” dedi.

“Sergimizin konusu İstanbul”

Sergide bulunan fotoğraflarının konusunu anlatan Fotoğraf Sanatçısı Sadık Üçok, “Sergimizin konusu İstanbul. İstanbul sadece mimari ya da manzara anlamında değil, İstanbul'un içindeki yaşamla da ilgili. İstanbul'daki yaşamla daha çok ilgileniyoruz. Çünkü insan olmayan fotoğrafımız yok. Dolayısıyla konumuz insanın İstanbul içindeki sosyal yaşamı. Bunu göstermeye çalışıyoruz” diye konuştu.