İstanbul Güvenlik Konferansı'nda Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı tepkisi

ABD'den Çin'e, Rusya'dan İran'a kadar 40 ülkeden temsilcinin katılımıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen İstanbul Güvenlik Konferansı başladı. Geleceğin güvenlik sistemlerinin konuşulduğu konferansta konuşan Katar Silahlı Kuvvetleri'nden Tümg. Dr. Hamad Ben Mohammed Al Marrı, Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin insanlık dışı ve dünyanın vicdanını yaralan bir olay olduğunu belirtti.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından Deep Learning Türkiye işbirliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen İstanbul Güvenlik Konferansı başladı. Küçükçekmece'de bir otelde gerçekleştirilen konferansın açılışına TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, Senegal Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Bakanı Augustin Tıne, Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Dalibor Jevtıc, Katar Silahlı Kuvvetleri'nden Tümg. Dr. Hamad Ben Mohammed Al Marrı ile ABD'den Çin'e, Rusya'dan İran'a 40'a yakın ülkeden temsilci katıldı. “Endüstri 4,0” ve “Yapay Zeka” olgularının ışığında “Geleceğin Güvenliği” ana teması ile gerçekleştirilen Konferansta küresel güvenlik masaya yatırıldı. Geleceğin Balistik, Konvansiyonel Savunma ve Uzay Sanayi, Geleceğin Güvenlik Örgütlenmesi , Geleceğin İstihbarat Yönetimi Veri Ekolojisi, Ağ Güvenliği ve Siber Tehditler, Siber Ordu Yarışları, Dijital Ekonomi gibi konuların 9 Kasım'a kadar uluslararası katılımla konuşulacağı konferansta gelişen ve değişen dünyada güvenlik konusunun çok önemli bir noktaya geldiği ifade edildi. Konferansta konuşan Katar Silahlı Kuvvetleri'nden Tüm. Dr. Hamad Ben Mohammed Al Marrı, geleceğin güvenliğinin konuşulduğu konferansta Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin insanlık dışı ve dünyanın vicdanını yaralan bir olduğunu belirtti.

“Herkesin kendi yeni savunma ve güvenlik ekosistemini tanımlaması gerekiyor”

Teknolojinin etkisiyle dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde güvenlik konusunun ön plana çıktığını belirten ve ülkelerin güvenlik sistemlerini oluştururken diğer ülkelerin deneyimlerinden yararlanması gerektiği ifade eden TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, “Yapılması gereken herkesin kendi yeni savunma ve güvenlik ekosistemini tanımlaması ve bunun için de uluslararası okumaları ve diğer ülkelerinde deneyimlerini takip etmesi ve anlaması gerekiyor. Geleceğin güvenliğini anlayabilmemiz için bize her zaman lazım olan bir formülü tekrarlamamız gerekiyor. Oda bir ülkenin siyasi hedeflerinin çok iyi anlaşılmış olması gerekiyor” dedi.

“Kaşıkçı olayı dünyanın vicdanını yaralamış siyasi bir konudur”

Faaliyete geçen İstanbul Havalimanı'ndan dolayı Türkiye'yi kutladığını ifade eden ve Türkiye ile Katar'ın birlikteliğini hiç kimsenin bozamayacağına dikkat çeken Katar Silahlı Kuvvetleri'nden Tümg. Dr. Hamad Ben Mohammed Al Marrı, “Şu an bir kez daha değinmek istiyorum çünkü bir takım olasılıklar söz konusu Katar'a yönelik ambargo uygulayan ülkeler, yersiz haksız girişimler söz konusu; Katar'ın kolay bir lokma olmadığı ortadadır. Cemal Kaşıkçı'nın kötü ve insanlık dışı bir yöntemle öldürülmesi Körfez kriziyle de bağlantılı diyebiliriz. Kaşıkçı olayı dünyanın vicdanını yaralamış siyasi bir konudur” ifadelerini kullandı.

7 Kasım'da uluslararsı katılımcıların İstanbul'a gelmesiyle başlayan konferansla birlikte Katar Stratejik Araştırmalar Merkezi (QSSC) işbirliğinde “Körfez'de Güvenliğin Geleceği” başlıklı Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu 2018 ile “Afrika'da Güvenliğin Geleceği ve Türkiye” başlıklı Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu 2018 de alt etkinlikler olarak eş zamanlı gerçekleştiriliyor.