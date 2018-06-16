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16 Haziran 2018 16:53

İstanbul Haliç’te bilim merkezi kuruluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamış olduğu “Haliç Tersane Bilim Merkezi” yılda 2 milyon ziyaretçi ağırlayacak ve bilime büyük katkı sağlayacak.

İstanbul Haliç’te bilim merkezi kuruluyor

16 Haziran 2018 16:53


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Twitter hesabından müjdesini verdiği Haliç Tersane Bilim Merkezi Projesi’nin mülkiyet hakkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacak. İBB BİMTAŞ’ın yürüttüğü projenin peyzaj alanı 43 bin 961 metrekare, toplam proje alanı ise 74 bin 940 metrekare olacak.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın yakından takip ettiği proje Türkiye’nin en büyük inovasyon ve bilim merkezi olacak.


Yılda 2 Milyon ziyaretçinin gelmesi beklenen Haliç Tersane Bilim Merkezi’nde, giriş holü ve müze mağazası, sergi holü, sinema salonu, kuluçka ve hızlandırma merkezi ve dene yap teknoloji atölyesi, dijital kütüphane, restoran ve kafeterya, deneyim merkezi, eğitim atölyeleri, sergi üretim ve bakım atölyesi ve inovasyon merkezi bulunacak. Proje tamamlandığında öğrenci ve bilime meraklı gençlere yön vereceği gibi birçok ülkeden ziyaretçi akınının olacağı tahmin ediliyor.




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