İstanbul Havalimanı arsa fiyatlarını uçurdu

İstanbul Havalimanının büyük bir bölümünü ilçe sınırları içerisinde barındıran Eyüpsultan'da emlak fiyatları, büyük projelerle birlikte uçuşa geçti. Eyüpsultan'da yer alan satılık konutların metrekare birim fiyatı 2016 Eylül ayında 3 bin 971 TL iken, Ekim 2018'de bu rakam 4 bin 702 TL'ye çıktı. Eyüpsultan'da bu süreçte en çok değer kazanan lokasyonlar ise Göktürk Merkez, Mithat Paşa ve Mimar Sinan mahalleleri oldu.

Dünyada en fazla noktaya uçuş yapılacak ve İstanbul'u küresel havacılık pazarının en önemli merkezlerinden biri haline getirecek İstanbul Havalimanı, Eyüpsultan ilçesindeki emlak fiyatlarını uçuşa geçirdi. Özellikle Göktürk Merkez, Mithat Paşa ve Mimar Sinan mahallelerindeki satılık ve kiralık konutlardaki fiyat artışlarında iki yıllık süreçte dikkat çekici bir hareketlenme görüldü. 7 Haziran 2014'te temelleri atılan ve 29 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan İstanbul Havalimanı, hem satılık hem de kiralık konut fiyatlarını katladı. İstanbul Havalimanı ismini duyunca ilk akla gelen ilçelerden olan Eyüpsultan'da yer alan satılık konutların metrekare birim fiyatı 2016 Eylül ayında 3 bin 971 TL iken, Ekim 2018'de bu rakam 4 bin 702 TL'ye çıktı. Eyüpsultan'da bu süreçte mahalle bazında en çok değer kazanan lokasyonlar ise Göktürk Merkez (yüzde 88), Mithat Paşa (yüzde 46) ve Mimar Sinan (yüzde 34) oldu.

Uzmanlar, Eyüpsultan Tarihi Merkez (ESTAM) ile birlikte ilçenin yakın bir zamanda tarihteki gibi İstanbul'un en popüler ilçelerinden biri olarak yıldızını daha da parlatacağını öngördüklerini dile getiriyor.

İstanbul Havalimanı ile birlikte, tarihsel geçmişiyle önemli bir yere sahip olan Eyüpsultan ilçesi, son yıllarda gayrimenkul yatırımlarını da çekmeye başladı. Ulaşım projelerinin bölgedeki geçiş hatlarından olan ilçe bu sayede markalı konut geliştiricisinin de radarında. Özellikle 2015 yılından bu yana kıyaslandığında bölgede yüzde 70'i aşan değer artışları görülüyor. Kemerburgaz hattında oluşan bu değer, bölgenin diğer yakası Silahtarağa'dan Defterdar'a kadar tüm mahallelerde de etkisini gösteriyor.

Haliç'e 2.6 kilometre kıyısı olan Eyüpsultan, Alibeyköy Merkez'den Güzeltepe'ye, Eminönü'nden Alibeyköy'e, Göktürk'ten pek çok beldeye uzanan, tramvay, metro, teleferik gibi bağlantılarla ve Silahtarağa Tüneli gibi vizyon projelerle güçlenmeye devam ediyor.

"Eyüpsultan çok geniş bir coğrafya"

Eyüpsultan ilçesinin çok geniş bir coğrafya olduğunu vurgulayan Remax Gayrimenkul Analiz Uzmanı Ahmet Sezer, "Ulaşım yatırımları ve özellikle Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyüğü olan Alibeyköy Diş Hastanesi, Eyüpsultan için büyük önem arzediyor. Nurtepe'den gelen metro ile Şişli gibi merkez noktalara ulaşım daha da kolaylaşacak. 5'inci Levent projesi ve Bilgi Üniversitesi santral kampüsü de ilçeye değer kattı" dedi.