İstanbul Havalimanı'na Antalya'dan gelen ilk yolcular ulaştı

Tarifeli uçuşların başlamasıyla birlikte İstanbul Havalimanı için Antalya'dan kalkan Türk Hava Yolları'nın ilk tarifeli uçağı, yüzde 90 doluluk oranıyla havalimanına ulaştı.

İstanbul Havalimanı'nın resmi açılışı sonrası dün 31 Ekim tarihinden itibaren tarifeli seferler başladı. İlk iç hat uçuşu dün Ankara'ya, ilk dış hat uçuşu ise Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gerçekleştirilmişti. Bugün ise diğer bir destinasyon olan Antalya Havalimanı'ndan ilk uçak İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Yüzde 90 doluluk oranıyla geldi

Türk Hava Yolları'nın TK2129 sefer sayılı uçağıyla ilk Antalya yolcuları saat 12.30 sıralarında havalimanına iniş yaptı. Boeing 737-800 tipi tarifeli uçakla icra elden uçuşta doluluk oranı yüzde 90 doluluk oranıyla gerçekleşti.

Antalya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen ilk yolculardan Hüseyin Çamağaç, “Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten çok değerli ve çok memnun kaldım. Gelişte ikramlar yapıldı. Görüntüler, her şey çok güzeldi. Kısmet oldu Antalya'dan gelen ilk yolcu olduk sevinçliyiz, böyle bir yolculuk yaptığımız için. Planladığım bir seyahat değildi, denk geldi. Özenle, bezenle yapılmış bir yer, bayağı emek verilmiş. Vatanımız için hayırlı olsun” değerlendirmesinde bulundu.

“Tesadüf oldu, ilk uçuş olduğunu bilmiyordum”

Antalya'dan gelen diğer bir yolcu Talat Varal ise “Yolculuk çok güzel, havalimanı çok büyük. İyi, gayet güzel bir yolculuktu. Bazı ufak sürprizlerle karşılaştık. Girişte küçük bir kokteyle düzenlemişler. Çiçekler verildi. Bugünün anısına özel bir bilet düzenlemişler, onu verdiler. Yolculuk keyifliydi. Burası oldukça büyük gözüküyor. Kongremiz vardı. Veteriner hekimim. Tesadüf oldu, ilk uçuş olduğunu bilmiyordum” dedi.

İnişin akabinde terminale giriş yapan yolcular, bagajlarını alarak daha sonra havalimanından ayrıldı.