İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli sefer Ankara'dan gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli sefer Ankara'dan gerçekleşti.

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde ve çok sayıda davetlinin katılımıyla açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş, Ankara'dan gerçekleşti. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan saat 14.15'de havalanan Türk Hava Yolları'na ait 349 kişi kapasiteli Boeing 777-300 tipi geniş gövdeli yolcu uçağı saatler 15.30'u gösterdiğinde İstanbul Havalimanına iniş yaptı. İniş sonrası Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyeleri temsili olarak uçak inişi dolayısıyla kurdele kesti.

THY'den ilk yolculara minik jest

Daha sonra uçaktan inen yolcular bagajlarını almak için bagaj bantlarının olduğu alana gelerek valizlerini aldı. Türk Hava Yolları, ilk uçuş dolayısıyla bagaj bantlarına koydukları kutularla ilk yolcularına jest yaptı. Kutunun içerisinden çıkan çeşitli hediyeleri alan yolcular mutlu olduklarını ifade etti.

“Bugün ilkleri yaşadık”

Bugün tarihi ana eşlik etmek için İstanbul'dan Ankara'ya gidip geldiğini ifade eden Rıfat Aktepe, “Bugün ilkleri yaşadık. Sabah İstanbul'dan kalkarak Ankara'ya gittik. Sonra tekrar Ankara'dan İstanbul'a Geldik. Tarihi bir gün. Tarihe geçmek için bunu yaptık. Dünyanın en büyük havalimanı. İstanbul'un en güzel havalimanı. Çok beğendik” diye konuştu.