İstanbul Havalimanı'na toplu ulaşım seferleri başladı

İstanbul Havalimanı'nın resmi açılışıyla birlikte uçak seferlerinin başlamasının ardından İETT'nin toplu ulaşım araçları da havalimanına seferlerini başlattı. 2 ay boyunca yolcular, havalimanına yüzde 50 indirimli olarak gidecek.

İstanbul Havalimanı'nda resmi açılışın yapılmasının ardından tarifeli seferler bugün itibariyle başladı. İlk uçuş sabah saat 11.30'da Ankara'ya gerçekleştirildi. Günün ikinci uçuşu ise Kıbrıs Ercan Havalimanı'na saat 17.30'da gerçekleştirilecek. Seferlerin başlamasıyla birlikte İstanbul'un birçok noktasından havalimanı ulaşımı için belirlenen araçlar seferlerine başladı. Havalimanı ulaşım ihalesini kazanan İstanbul Otobüs AŞ bünyesindeki HAVAİST araçları, daha önceden belirlenen noktalardan hareket ederek rotaları doğrultusunda havalimanına ulaştı. Öte yandan İETT'ye ait belediye otobüsleri de havalimanına yolcu taşımaya başladı.

“Atatürk Havalimanı'ndan bindik, 5 lira ödedik”

İETT'nin toplu ulaşım aracıyla İstanbul Havalimanı'na gelen Murat İçen, ”Kıbrıs'a gidecektik, toplu ulaşıma katılmaya karar verdik. Milli gururumuzu görelim dedik. Ulaşım için İETT otobüslerini tercih ettik. Atatürk Havalimanı'ndan bindik, 5 lira ödedik. Gerçekten çok ekonomik geldik. Yaklaşık 40 dakika sürdü, çok güzeldi” dedi.

Bir başka yolcu Doğan Sayar ise, ”Havalimanını yapanlardan Allah razı olsun. Ben Metrokent'ten geldim, 25 dakika civarı sürdü. 5 lira 10 kuruş para ödedim. Buraya gelene kadar çok rahat geldik. Hiç zorluk çekmedik” diye konuştu.

Yolculuk için değil havalimanını görmeye geldiğini belirten Mesut Şilen ise, ”Ben Tiflis'ten geldim. Türkiye sevdalısıyım, Kozyatağı'ndan geldim. 12 liraya geldim. Çok lüks arabalar ile geldik. 50 dakika civarında buraya geldik” ifadelerini kullandı.

Seferler iki ay boyunca yüzde 50 indirimli olacak

İETT Genel Müdürlüğü, ilk etapta 3 hatta 9 İETT otobüsüyle, yılbaşından sonra ise 4 hatta 39 otobüsle İstanbul Havalimanı'na yolcu taşıyacak. HAVAİST ise ilk etapta 4 hatta 18 otobüsle seferleri gerçekleştirecek. Ayrıca havalimanının açılışından itibaren iki ay boyunca bu araçlar yüzde 50 indirimli olarak yolcular tarafından kullanılabilecek.

İstanbul Havalimanı'na kendi araçlarıyla gelmek isteyen yolcular için de kolaylık düşünüldü. Tarifeli seferlerin başlamasından itibaren 2 ay boyunca havalimanının otoparkları ücretsiz olarak kullanılabilecek.