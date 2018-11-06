İstanbul Havalimanı'nda 33,2 milyon liralık tasarruf sağlanacak

İstanbul Havalimanı'nda alınan çevreci tedbirler sayesinde yılda 19 bin hanenin tükettiği elektrik ve 6 bin 750 hanenin tüketimine denk su tasarrufu yapılacak. Yağmur suları ise geri dönüştürülerek kullanılabilecek. Tasarruf planıyla birlikte yılda 33,2 milyon lira tasarruf sağlanacak.

Dünyanın sıfırdan yapılmış en büyük havalimanı olma özelliği taşıyan İstanbul Havalimanı'nda, 29 Ekim'deki resmi açılışın ardından bir hafta önce tarifeli uçuşları başladı. Türkiye'nin yanı sıra dünya kamuoyunda da ciddi yankı bulan açılışın ardından İstanbul Havalimanı, birçok yeniliğiyle dikkat çekiyor. Son teknolojiyle dizayn edilen havalimanında ciddi miktarda enerji ve su tasarrufu sağlanacak. Ayrıca her gün havalimanından çıkan tonlarca çöp malzemesi geri dönüştürülebilecek.

Yüzde 21'lik enerji tasarrufu hedefleniyor

İstanbul Havalimanı'nda yer alacak tüm ticari işletmeler yeşil kuruluş sertifikasına sahip olacak. Bu kapsamda projesi hazırlanan havalimanı, sürdürülebilir, kendi enerjisini üreten, çevreci, engelsiz ve yeşil bir havalimanı olarak inşa edildi. İstanbul Havalimanı terminal binasında, geleneksel ASHRAE (Amerikan Isıtma Soğutma ve İklimlendirme Mühendisleri Derneği) standartlarına göre yüzde 21 enerji verimliliği ile Yeşil Bina Sertifikasyonu olan LEED'de Gümüş seviyesini hedefleniyor.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA aynı zamanda sürdürülebilirlik alanında dünya çapındaki en önemli ve en prestijli referanslardan olan altyapı projelerinin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini değerlendiren Sürdürülebilir Altyapı Enstitüsünün Envision Sürdürülebilirlik Sertifikası'na başvurdu. İstanbul Havalimanı bu sertifikayı almaya hak kazanan Kuzey Amerika dışındaki ilk ve dünyada en büyük altyapı projesi olacak.

19 hanenin tüketimine denk enerji tasarrufu

Çevreci olarak tasarlanan İstanbul Havalimanı'nda enerjiden de ciddi tasarruf sağlanacak. 1,4 milyon metrekarelik terminal binanın çatısı da buna göre tasarlandı. Özellikle terminalin çatısında bulunan çok sayıda camlı bölme sayesinde güneş ışınlarının terminal içerisine en iyi şekilde yansıması sağlanıyor. Böylece terminal aydınlatmasında tasarrufa gidiliyor. Havalimanında alınan çevreci tedbirler sayesinde yılda 19 bin hanenin tükettiği elektrik ve 6 bin 750 hanenin tüketimine denk su tasarrufu yapılacak. Bu sayede İstanbul Yeni Havalimanı yılda 33,2 milyon lira tasarruf ettirecek.

Yağmur suyu geri dönüştürülecek

Havalimanında sadece enerjiden değil sudan da tasarruf sağlanacak. 450 bin metrekarelik çatı kaplaması bulunan İstanbul Havalimanı'nın, yağmur suyu, geri dönüştürülmüş su ve gri suyu kendi ihtiyaçları için kullanacak şekilde dizayn edilen terminalinde yüzde 40'a kadar su tasarrufu yapılacak. Enerji verimliliği çalışmaları sonucunda ise bir yılda 19 bin hanenin enerji tüketimine ve yılda 30 bin 700 ton karbondioksit emisyon eşdeğerine denk bir tasarruf elde edilmesi öngörülmektedir.

Atıklar otomatik olarak ayrıştırılacak

Arnavutköy ilçesi sınırlarında kurulan İstanbul Havalimanı'nda günlük 240 tonluk atık yönetimi, Arnavutköy Belediyesinin atık miktarına eşit olacak. Türkiye'nin en büyük otomotik ayrıştırma tesisi de yine burada olacak. Havalimanında Organik atıklardan kompost üretimi, çevre kirliliği önleme programları ve sıfır atık yönetimi gibi programlar izlenecek.