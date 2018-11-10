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İstanbul Havalimanı'nda Atatürk'ü anma töreni

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 80’inci yılında İstanbul Havalimanı’nda anma töreni düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yılında İstanbul Havalimanı'nda anma töreni düzenlendi. Saatler 09.05'i gösterdiğinde havalimanı personelleri ve yolcular 2 dakika süreyle saygı duruşunda bulundu.


Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yılında tüm yurtta olduğu gibi İstanbul Havalimanı'nda da anıldı. Havalimanında görevli işçiler ve personeller, saat 09.05'i gösterdiğinde Dış Hatlar Terminali'nin bulunduğu alanda toplanarak saygı duruşunda bulundu. Törene İGA CEO'su Kadri Samsunlu da katıldı. Saygı duruşu öncesi havalimanında bulunan yerli ve yabancı yolcular için Türkçe ve İngilizce anonslar da yapıldı. 2 dakikalık saygı duruşunun ardından ise İstiklal Marşı okundu.

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