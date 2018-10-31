İstanbul Havalimanı'nda ilk sefer yapılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'nda ilk tarifeli uçuş gerçekleşiyor. Türk Hava Yolları'nın en büyük yolcu uçağı, Ankara seferini yapmak üzere dakikalar sonra pistten havalanacak.

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde ve çok sayıda davetlinin katılımıyla açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nda ilk tarifeli uçuş, düzenlenen törenle gerçekleşiyor. Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı saat 11.10'da Ankara'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalanacak. İlk uçuş için gerçekleştirilen programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türk Hava yolları yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürü Funda ve çok sayıda davetli katıldı. Protokol üyelerinin de aralarında bulunduğu toplam 349 yolcu, Check-in işlemlerinin ardından uçağa biniş yaptı.

İlk seferde THY'nin en büyük uçağı yer aldı

İlk uçak saat 11.10'da Ankara'ya gerçekleştirilecek. THY bu ilk sefere özel olarak bünyesindeki en büyük yolcu uçağı olan 349 kişi kapasiteli Boeing 777-300 tipi geniş gövdeli uçağıyla seferi icra ediyor. İstanbul Havalimanı'ndan havalanacak ikinci tarifeli sefer ise Kıbrıs Ercan Havalimanı'na yapılacak. İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli inişi gerçekleştirecek Ankara-İstanbul seferini yapan uçak ise saat 14.15'de piste iniş yapacak.

İlk yolculara arasında yer alan Kemal Yassa, “Ankara'da pilotaj öğrencisiyim İstanbul'da ailemle yaşıyorum. Ankara'ya okul için gitmem gerekti. Aslında benim için tesadüf olmadı. Ben zaten araştırıyordum ilk uçağa binmek için. Ben benim işime yaradı, hem de ilk uçuşta olmak benim için çok güzel bir şey. Tarihi bir uçuş herkes için çok güzel bir uçuş olsun” diye konuştu.

Diğer bir yolcu Handan Özdemir ise, “Ankara'ya annemin yanına gidiyorum. İlk uçuş olması nedeniyle de ayrı bir keyif. Tesadüfen denk geldi aldık ama güzel oldu” dedi.

Türk Hava Yolları ilk aşamada İstanbul Havalimanı'ndan Ankara, Antalya, İzmir, Kıbrıs Ercan ve Bakü'ye tarifeli sefer düzenleyecek.