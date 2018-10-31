İstanbul Havalimanı'nda taksiciler bedava yolcu taşıdı

İstanbul Havalimanı'nda tarifeli uçuşların başlamasıyla birlikte havalimanına gelen ilk 4 yolcu, taksiciler tarafından ücretsiz olarak gidecekleri yere ulaştırıldı.

İstanbul Havalimanı'nın resmi açılışının gerçekleştirmesinin ardından sabah saatlerinde ilk tarifeli sefer Ankara'ya gerçekleştirildi. Öğleden sonra ise bu kez Ankara'dan havalanan ilk iç hat uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 306 yolcusuyla havalimanına inen Türk Hava Yolları uçağının yolcuları, kendi araçlarının yanı sıra toplu ulaşım araçlarıyla da havalimanından ayrıldı.

İlk güne özel ücretsiz ulaşım

Havalimanından ayrılmak için taksiye bazı yolcular ise beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı. İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi üyesi taksiciler taksiye binmek için gelen ilk 4 yolcuyu ilk sefere özel ücretsiz olarak taşıdı.

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, “İlk gelen 4 yolcumuza ücretsiz olarak 4 segmentte bir aracımızla yolcuları ücretsiz olarak taksilerimizi kendilerine takdim ediyoruz. Aynı zamanda yolcularımızı çiçek ve çikolatayla karşılayıp ikramda bulunuyoruz. Onlara da sürpriz oldu, şaşırdılar ve çok da mutlu oldular" dedi.

“Bu tarihi ana tanıklık etmek istemedim”

Açılış olduğu için bugünü tercih ettiğini söyleyen Aysun Şahin Mutlu, “Beklemiyordum şaşırdım, sayın müdürümüz bunu söyleyince şaşırdım. Ankara'dan İstanbul'a geldiğimiz süre içerisinde sürekli olarak hediyelerle karşılaştık. Bu da bize güzel bir sürpriz oldu. Anın tadını çıkarmaya çalışıyoruz, ben bugün açılışı olacağı için bilerek ve isteyerek bugünü tercih ettim. İstanbul Havalimanı işletmesinde yolculuk yapmak istedim. Bu tarihi ana tanıklık etmek istedim. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Taksiyle 1 saat 40 dakika sürecek olan yolculuğumuzu sayın Fahrettin Beye ve değerli ekibine teşekkür ederim. Bahçeşehir'e gideceğim” dedi.

“Beklemiyordum sürpriz oldu, çiçekte nişanesi oldu”

Can Ateş adlı yolcu, “Ankara'dan geldik, 5. yolcuymuşuz. Ben beklemiyordum, sürpriz oldu. Çiçekle nişanesi oldu. Şimdi trafik durumuna bakıp karşıya geçeceğiz. Nasıl gideceğiz diye düşünüyorduk, sürpriz oldu açıkçası, geldik gidiyoruz. Taksi olmasaydı bir çaresine bakacaktık, burada bir tanıdık falan bulursak öyle geçecektik” diye konuştu.