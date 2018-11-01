İstanbul Havalimanı'nda Taksim'den Tuzla'ya gidecek uzunlukta bagaj sistemi

Tarifeli seferlerin başladığı İstanbul Havalimanı'nda 42 kilometre uzunluğundaki bagaj sistemi dikkat çekiyor. Taksim'den Tuzla'ya ulaşacak uzunluktaki sistem, kayıp oranını da neredeyse sıfıra indirgeyecek.

Dünyanın sıfırdan yapılmış en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı, 29 Ekim'deki resmi açılış töreninin ardından dün ilk kez tarifeli seferlerine başlamıştı. İlk uçuş iç hat seferi olan Ankara'ya gerçekleştirilirken, ilk dış hat seferi ise Kıbrıs Ercan Havalimanı'na düzenlenmişti. Dev projenin faaliyete geçmesiyle birlikte Havalimanının teknik özellikleri de dikkat çekiyor. 1,4 milyon metrekarelik terminal binası en dikkat çeken özelliklerden biri olurken, yolcuların bagajlarının taşındığı diğer bir sistem olan bagaj taşıma bantları, öne çıkıyor.

Taksim'den Tuzla'ya yetecek uzunlukta

Yıllık 200 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede inşa edilen İstanbul Havalimanı'nda 42 kilometre uzunluğunda bagaj bandı sistemi kuruldu. Yolcuların biletlerini almak için geldiği Check-in kontuarlarından başlayan sistem, aynı zamanda geliş katından da uçaklar için transfer bölümüne ulaşıyor. Bagaj sistemi öylesine uzun ki bir hat halinde sıralandığında Taksim'den Tuzla'ya kadar ulaşabilir.

Dünyanın en iyi bagaj sistemi, daha az bekleme süreleri

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bagaj bekleme süresi de azalacak. Saatte 10 bin 800 bagaj işleme kabiliyeti olan 42 kilometre uzunluğundaki bagaj sistemiyle 13 check-in adasından toplanacak bagajlar, uçaklara ve yolculara vakit kaybettirmeden ulaşacak. Erken gelen bagajların depolanması için EBS (Erken Bavul Sistemi) sistemi devrede olacak. Dünya çapındaki havalimanlarında bulunan bagaj sistemleri arasında en gelişmiş olan sistem, İstanbul Yeni Havalimanı'nınki olacak.

Bagaj kayıp oranı çok daha az olacak

13 check-in adasından bagajlar verildikten sonra 24 tane tomografi denilen sistemden geçecek, şüpheli bagajlar ayrılacak ve daha sonra ayrışma adalarına gelecek. Sistem 60 dakikada 30 bin bagajı ayırma kapasitesine sahip. Bagajların kayıp oranları son sistem sayesinde neredeyse sıfıra inecek. Yolcular check-in yaptığında bagajın barkodu bu bölümde hemen tanımlanacak ve her bir bagaj ayrı olarak yol alacak. Dolayısıyla bagaj kayıp oranı çok daha az olacak.