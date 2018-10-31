İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuş Ankara'ya yapıldı

İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarının ilk tarifeli seferi Ankara'ya yapıldı. THY'nin en büyük uçağıyla yapılan sefere THY yönetimden çok sayıda isim ve vatandaş katıldı.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'ndan THY'nin ilk tarifeli uçuşu Ankara'ya yapıldı. THY'ye ait Boing 777-300 numaralı yolcu uçağı saatler 11.30'u gösterdiğinde İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Uçuş öncesi uçağa gelen THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi. Saat 12.30'da ise uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. İlk uçuş için düzenlenen THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Kuleden konuşarak uçaktakilere hayırlı yolculuklar diledi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan ilk uçak için "su takı" seremonisi yapıldığı öğrenildi.