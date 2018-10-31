İstanbul Havalimanı'nın ilk dış hat seferi Kıbrıs'a

İstanbul Havalimanı'nda ilk tarifeli dış hat seferi, bugün Kıbrıs'a gerçekleştirilecek. Türk Hava Yolları'nın TK978 sefer sayılı İstanbul-Lefkoşa uçuşu için havalimanına gelen yolcular, bilet işlemlerini yaptırmaya başladı.

İstanbul Havalimanı'ndan resmi açılışıyla birlikte ilk tarifeli uçuş iç hat seferi olan Ankara'ya gerçekleştirilmişti. Tarihi önem taşıyan ilk uçuşun ardından ilk tarifeli dış hat uçuşu ise saat 17.30'da Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gerçekleştirilecek. Uçuş öncesi yolcular havalimanına gelmeye başladı. Boeing'in 737-800 tipi uçağıyla yapılacak ilk dış hat seferine yolcular yoğun ilgi gösterdi. Uçağın tamamen dolu şekilde Kıbrıs'a hareket etmesi bekleniyor.

Kızıyla birlikte yeni havalimanından ilk yurt dışı uçuşa katılan Ayşe Çicek Köksal, “Kızıma şimdi söylüyordum, akılda yokmuş kısmette varmış. Biletimizi aldık ve bugün buraya geldik. Kendimi çocuk gibi hissediyorum. Havalimanını müthiş buldum, mühendislik olarak da teknik olarak da harika. Elektronik ve yapısal özellikler mühendis gözüyle baktığımız zaman müthiş olmuş gerçekten. Buraya gelirken kesinlikle ve kesinlikte kısmete denk geldim. Kafamda seyahat düşüncesi yoktu, kızıma söyledim 'Kızım gel birkaç gün kaçıp gidelim' dedim ve sonra burada aldık soluğu. Ama bugün ilk uçuşa denk geleceğimi düşünmemiştim ve hiç aklımda da yoktu” ifadelerini kullandı.

İGA'da bagaj sistemlerinde mühendis olarak görev yapan Burak Zobi de ilk uçuşta yer aldı. Tarihi uçuşa katılmanın mutluluk verici olduğunu belirten Zobi, “Burada hem görevliyim hem de ilk yurt dışı uçuşuna katılmak istedim. Kendi yaptığımız sistemle de ilk check-in işlemini gerçekleştirdim. Bu benim için bir gurur kaynağı. Bugün itibariyle uçuşlarımız başladı, başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Ekip olarak da hazır olarak beklediğimizi söyleyebilirim. Emek vererek çalışmalarını tamamladığımız havalimanından uçmak çok değişik bir his. Çalışırken o farkı pek anlayamıyorsunuz, hissedemiyorsunuz. Bugün geldiğimiz noktada gurur duyuyorsunuz” şeklinde konuştu.

Bir başka yolcu ise, “Öğrenciyim, iç mimarlık okumaya gidiyorum Kıbrıs'a. İlk biz uçacağız herhalde, havalimanı gerçekten çok güzel. Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan daha güzel. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Özellikle bu bileti aldım, bu ilk heyecanı yaşamak istedim” dedi.

Özel araçların yanı sıra toplu ulaşım araçlarıyla da İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular, buradaki kontuarlarda bilet işlemlerini tamamladı. Havalimanına gelen yolcuların işlemlerini yer hizmetleri şirketi Turkısh Ground Services (TGS) personelleri sağladı. Yolcular, Türk Hava Yolları'nın TK978 sefer sayılı İstanbul-Lefkoşa uçağıyla saat 17.30'da Kıbrıs'a hareket edecek. Böylece yeni İstanbul Havalimanı'ndan ilk dış hat tarifeli uçuşu tarihteki yerini alacak.

İstanbul yeni havalimanından iç hatlarda Ankara, İzmir ve Antalya'ya, dış hatlarda ise Kıbrıs Ercan ve Azerbaycan Bakü'ye haftalık 7 frekans olarak uçuşlar gerçekleştirilecek.