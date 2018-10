İstanbul için 10 yılda 773 projeye 694 milyon TL destek

Bu yıl ve 2019'da toplam 124,9 milyon TL değerinde 89 projeye destek verecek olan İSTKA, yeni dönemde, yenilikçiliğe, girişimciliğe ve gençlere odaklanacak.

İstanbul'un ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınması için geliştirilen projeleri destekleyen İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 2010-2017 yılları arasında 569 milyon TL tutarında toplam 684 projenin hayata geçmesine öncülük yaparak, bu yıl ve 2019'da toplam 124,9 milyon TL değerinde 89 projeye destek verecek. İSTKA İstanbul'un kalkınmasına hizmet edecek projelerini düzenlenen basın toplantısında paylaştı. Gerçekleştirilen basın toplantısına İstanbul Valisi ve İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin, İBB Başkanı ve İSTKA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mevlüt Uysal ile Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Valisi Vasip Şahin, ulusal ve yerel kaynakları bir araya getirerek ortak akıl ve bütüncül yaklaşımla sürdürdükleri çalışmalarla İstanbul'un kalkınmasına yön veren lider bir kuruma dönüştüklerini söyledi.

“Türkiye'de ilkleri hayata geçirdik”

İstanbul Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada, İSTKA'nın kuruluşundan bu yana Mali Destek Programları ve Güdümlü projeler kapsamında 2010-2017 döneminde 569 milyon TL tutarındaki 684 projeye destek verdiğini vurgulayarak, “Yenilikçilik ve verimlilik odaklı bu projelerle; inovasyon odaklı çalışmalar, mevcut sanayi üretim alt yapısının dönüşümü, yaratıcı endüstrilerin İstanbul ekonomisindeki ağırlığının arttırılması, üniversite-sanayi iş birliği ve girişimcilik eko sisteminin oluşturulması gibi pek çok çalışma ile İstanbul'un küresel rekabet gücünün katma değer odaklı artışına yön vermeye ve katkı sağlamaya çalıştık. Aynı şekilde bugünün çocuk ve gençlerinin yarının girişimcisi, sanayicisi olabileceği şartların yaratılmasını sağlayan ve sosyal hayatı iyileştiren çok önemli projelere de imza attık. İstanbul Kalkınma Ajansı olarak ülkemizin her alanda kendi yerli, milli çözümlerini üretmesine, nitelikli iş gücünün yetişmesine yönelik projeleri destekliyoruz. ‘İnovasyon Lideri İstanbul' sloganıyla da hareket ederek bu alanda ülkemiz için ilk olan pek çok merkezi kurmuş bulunmaktayız” dedi.

“Projelerimiz, çeşitli alanlarda İstanbul'un küresel bir merkez olmasına da hizmet ediyor”

2010-2017 yılları arasında hayata geçirilen, yüksek katma değerli alanlara odaklanılan 6 Güdümlü projelerinin bulunduğunu söyleyen Şahin, “Bu projelerle İstanbul sanayisinin yüksek teknoloji yoğunluklu bir yapıya kavuşması ve katma değerli üretimin daha da arttırılması için gerekli alt yapıların kurulmasının yanı sıra, girişimcilik ekosisteminin gelişmesine de büyük katkı sağladık. Bu projelerimiz üniversite sanayi iş birliğine, nitelikli girişimcilerin yetişmesine ve çeşitli alanlarda İstanbul'un küresel bir merkez olmasına da hizmet ediyor. Sanayi sektörünün ileri teknolojileri kullanan, üreten, sanayimizin nitelikli iş gücü istihdam eden yapıya dönüşümü için yenilik ve sanayide dönüşüm alanında 2 Güdümlü projemiz bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“182.5 milyon dolar tutarındaki yatırımın Türkiye'ye gelmesi sağlandı”

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın bir diğer görevi olan, İstanbul'un iş ve yatırım imkanlarının tanıtımı ve desteklenmesi çalışmaları kapsamında bu yıl bir ilke imza attıklarını belirten Şahin sözlerine şöyle devam etti: “Uluslararası yatırımcılara İstanbul'daki yatırım fırsatlarını anlatmak, bürokratik işlemlerini kolaylaştırmak için yatırımcılara tek noktadan destek sunulabilen ‘Invest in Istanbul' hizmet ofisimiz İstanbul Kalkınma Ajansı koordinasyonunda kurularak faaliyete geçti. İzin ve ruhsat sorunlarının çözümünden yatırım yeri bulunmasına kadar farklı konularda güvenilir bir ‘Tek Durak Ofis' hizmeti yürüten Invest in Istanbul'un modeli tüm Türkiye'ye örnek oldu. Dubai'deki Dünya Yatırım Konferansı'nda da İngiltere ve Japonya ile beraber dünyanın en başarılı örneklerinden birisi seçildi. Invest in Istanbul şu ana kadar 37 ülkeden 116 yatırımcıya hizmet verdi. 182.5 milyon dolar tutarındaki yatırımın Türkiye'ye gelmesi sağlandı”.

“2018 ve 2019 yıllarında 89 projeyi hayata geçireceğiz”

Yeni dönem çalışmalarından da bahseden Şahin, Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul, Çocuklar ve Gençler, Girişimcilik Mali Destek Programı olmak üzere toplam 3 Mali Destek Programımız kapsamında; çeşitli kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle birlikte 89 projeyi 2018 ve 2019 yıllarında hayata geçireceklerini vurgulayarak, “Toplam 124,9 milyon TL bütçe ile iş birliği gerçekleştireceğimiz bu projelerle, Türkiye'nin gözbebeği olan İstanbul'umuzun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına hizmet edeceğiz. Projelerimizi tek tek inceleyecek olursak Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı ile gerçekleştireceğimiz 66,3 milyon TL bütçeye sahip 37 proje ile şehrimizin inovasyon altyapısına, yenilikçiliğine, teknolojik gelişmesine, sanayi üretim yapısının dijital dönüşümüne, yaratıcı endüstrilere ve üretimde katma değerin artırılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Dünya ekonomisini artık gençlerin bilgisayar başında kurdukları şirketlerin şekillendirdiğini söyleyen Şahin, bu bilinçle İstanbul Kalkınma Ajansı olarak nitelikli girişimcilerin yetişmesine, katma değer oluşturacak fikirlerin ticarileşmesine yönelik projeleri desteklediklerini ifade etti. Şahin, 2018 yılında da teknoloji ve yenilik odaklı girişimcilik projelerine katkı sunacaklarına vurgu yaparak, “Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında 21,01 milyon Türk Lirası tutarında 17 projeyi hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Şahin son olarak şu ifadeleri kullandı: “Biz de İstanbul Kalkınma Ajansı olarak Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştireceğimiz 37,58 milyon TL bütçeye sahip 35 proje ile onların yeteneklerini geliştirmelerinin önünü açacağız. Sosyal alanda da dezavantajlı kesimleri destekleyeceğiz. Bu kapsamda şehrimizde yeni STEM atölyeleri, bilim ve teknoloji merkezleri, robotik, kodlama, müzik ve sanat atölyeleri kuracağız. Ayrıca bağımlılıkla mücadele eden ve risk grubunda bulunan çocuklar ve gençlere yönelik koruyucu önlemler geliştirmek için çalışmalar yürütmeye, sığınmacı, engelli çocuklar ve gençlere fırsat eşitliği sağlamaya devam edeceğiz”.