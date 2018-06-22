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  •  » İstanbul (İHA) - Maslak Bilim Sokak'da Bulunan Bir Gökdelenin Dış Cephesi Alev Aldı. Olay Yerine Çok Sayıda Itfaiye Ekibi Sevk Edildi.
22 Haziran 2018 06:23

İSTANBUL (İHA) - Maslak Bilim Sokak’da bulunan bir gökdelenin dış cephesi alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

- İSTANBUL (İHA) - Maslak Bilim Sokak’da bulunan bir gökdelenin dış cephesi alev aldı.

İSTANBUL (İHA) - Maslak Bilim Sokak’da bulunan bir gökdelenin dış cephesi alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

22 Haziran 2018 06:23

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.




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