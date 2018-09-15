İstanbul İl Göç Müdürlüğü Değerlendirme Toplantısı Bakan Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirildi

İstanbul İl Göç Müdürlüğü Değerlendirme Toplantısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.
İstanbul İl Göç Müdürlüğü Değerlendirme Toplantısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.
İstanbul İl Göç Müdürlüğü Değerlendirme Toplantısı, Valilik Ek Hizmet Binasındaki İl Göç Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İl Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz ve ilgili daire başkanları katıldı.