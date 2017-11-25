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25 Kasım 2017 21:57

İstanbul kadına şiddete karşı turuncuya büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Galata Kulesi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hayata geçirilen "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Birleşin" kampanyası kapsamında turuncu renge büründü.

İstanbul kadına şiddete karşı turuncuya büründü

25 Kasım 2017 21:57


Birleşmiş Milletler, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Birleşin’ kampanyasını hayata geçirdi. Kampanyada dünyanın dört bir yanındaki sembol eserler 25 Kasım-10 Aralık tarihlerinde turuncu renge bürünecek.


Etkinlik kapsamında İstanbul’da, Galata Kulesi, Haliç Metro Geçiş Köprüsü, Bozdoğan Kemeri, Hidiv Kasrı, Beyazıt Kulesi gibi kültürel varlıklarla Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün yanı sıra Fatih Sultan Mehmet köprüleri gibi sembol eserler turuncuya büründü.




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