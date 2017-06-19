Eczacılığın sadece ilaç vermekle yükümlü olmadığını aynı zamanda bir mahalle, semt veya köyün hem doktoru hem öğretmeni hem de psikoloğu olarak görev yapabilen bir meslek grubu olduğunu vurgulayan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Eczacılık Kulübü Başkanı Batuhan Demirkol, “Eczacıların sosyal sorumluluk görevlerinin olduğunu düşünerek Eczacılık Kulübü kapsamında projeler gerçekleştirmeye başladık. ‘Mardin’e Bir Buse’ projesi Buse Öğeç arkadaşımızın öncülüğünde gerçekleşti. Proje başkanlığını yürüten Buse, yardıma ihtiyacı olan okulu tespit etmemizi ve okuldaki yönetici ve öğretmenlerle iletişime geçmemizi sağladı. Proje kapsamında Beşikkaya İlkokulundan yaklaşık 30 öğrenciye hayallerini ve isteklerini mektup olarak yazmalarını istedik. Bu hayaller çok büyük maliyetli istekler değildi. En büyük hayali toka olan bir öğrenci de vardı en büyük hayali bisiklet olan öğrenci de vardı. Hatta bir istek şöyleydi: Işıl ışıl elbise. Çocukların bu hayallerini elimizden geldiğince gerçekleştirmeye çalıştık. Bunun haricinde kulüp olarak ortak bir karar aldık. Onlara sadece hayallerini gerçekleştirecek oyuncaklar, bisikletler almadık; kulübümüzün maddi imkânlarıyla onların kırtasiye ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık” dedi.

“Getir projeni, ver fikri, al başkanlığı”

Eczacılık Kulübünün diğer faaliyetlerine değinen Batuhan Demirkol, “Projelere katılımı artırmak amacıyla ‘Getir projeni, ver fikri, al başkanlığı’ dedik ve bu sayede daha fazla projelere imza attık. Bu doğrultuda yaptığımız projelere kanserli çocuklara yaptığımız ziyaretleri ve Sivas’ta bir engelliler okulundaki özel öğrenciler için yardımda bulunduğumuzu örnek olarak verebilirim“ diye konuştu.

Önümüzdeki sene için çalışmalarının devam ettiğini belirten Demirkol, “Sadece doğu illeri değil Karadeniz ve Ege Bölgesi’nde de yardıma ihtiyacı olan birçok köy okulu mevcut bulunuyor. Elimizden geldiğince bu köy okullarına yardımda bulunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Stantlardan finansal destek

Bu projeler için yardım fırsatını veren ve Eczacılık Kulübünün kurulmasında emeği geçen hocalarına teşekkür eden Demirkol, “Okulumuzun bütün kampüslerine stantlar açarak yiyecek, içecek ve giyecek satışı yaptık ve bu şekilde finansal desteği sağladık. Onun dışında bağışlar topladık. Bu bağışlar sadece maddi boyutlu değildi. Aynı zamanda manevi destekte de bulunan hocalarımız da oldu” dedi.

Aynı zamanda Eczacılık Bölümü 2. Sınıf öğrencisi olan Demirkol, “Sınavlarımıza denk gelmesi sebebiyle Mardin’e hiç gitme şansımız olmadı fakat proje sonlandığında yardımda bulunduğumuz öğrencilerin öğretmenleri bize fotoğraf ve videolar göndererek bize o anları yaşatma şansı verdi. Onların mutluluklarına bir nebze ortak olabildik“ dedi.