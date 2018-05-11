İstanbul Kültür Çalıştayı başladı

Bakan Kurtulmuş, "Bu çalıştayın maksadı, İstanbul’a layık olabilme gayretidir’’ dedi.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen İstanbul Kültür Çalıştayı’na; Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk’ün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Çalıştayın açılışını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "İstanbul aynı zamanda Saraybosna, Budapeşte, Bağdat, Trablusgarp, Orhun Abideleri, Mekke’dir, Medine’dir ve oraların birikimini taşımaktadır. İstanbul dünyanın en büyük birikimine sahip hatta dünya medeniyetlerinin beşiği olarak kabul edilebilecek bir şehirdir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Kültür Çalıştayının İstanbul’a layık olabilme adına önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayan Bakan Kurtulmuş, "Vedat Türkali’nin ‘Bekle Bizi İstanbul’ şiirinden bestelenen şarkıda ‘Sen bize layıksın bizde sana’ mısralarını hatırlatmak isterim. İstanbul biz de sana layığız kısmını parantez içerisinde soru işaretleriyle karşılamamız gerektiğini düşünüyorum. İşte bu çalıştayın maksadı, İstanbul’a layık olabilme gayretidir. Bu büyük birikime, bu büyük medeniyete sahip olmak, daha ileriye götürmek İstanbul’un kendisine bir şekilde layık olabilmektir’’ şeklinde konuştu.

2023 ve 2053 hedefleri arasında İstanbul’a ilişkin planların konuşulacağı bir çalıştay olacağını belirten Bakan Kurtulmuş, "Bu toplantıda, 2023’e, 2053’e doğru nasıl bir İstanbul hedefliyoruz, tasarlıyoruz bunu ortaya koyacağız. Bu şehri tasarlamak ifade ettiğim gibi sadece mimari olarak tasarlamak değil, bu şehrin kültürünü, medeniyetini, değerlerini yeniden tasarlamaktır. Geleceğimizin nasıl olacağını tahmin etmek ya da tasarlamak sade fütüristlerin değil bu ülkeye, bu medeniyete ve bu kültüre sevdalı olan insanların vazifesidir’’ diye konuştu.

"Rami Kışlası, kitaba ait her şeyin tanıtıldığı bir büyük kitap merkezi haline gelecek"

İstanbul’a ilişkin yürütülen projeler hakkında bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş,’’Şuan devam etmekte olduğumuz, sizden de katkı beklediğimiz birkaç somut projemiz var. Kuleli Askeri Lisesi’nin bir ulusal müze şekline dönüştürülmesidir. Bununla ilgili oturumlar yaptık. Öyle bir şey istiyoruz ki, İstanbul’a birkaç saatliğine gelmiş olan birinin o saatler arasında bütün tarihi geçmişi gözden geçirebileceği bir ulusal müzeye kavuşalım. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi oturumlarda paylaşmanızı istiyorum. Bir başka önemli projemiz Rami Kışlasıdır. Orayı büyük bir kültür havzası haline getireceğiz. Kitaba ilişkin ne varsa, ona ait her şeyin tanıtıldığı bir büyük kitap merkezi haline gelecek. 7 milyon kitabımızı orada inşallah sergileyeceğiz. Bir başka önemli projemiz olan Arkeoloji Müzemizin tadilatı bitiyor, bu müzemizi de İstanbul’a yeniden kazandıracağız’’ diyerek çalıştaya katılan katılımcılardan fikirlerini beyan etmelerini istedi.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda başlayan İstanbul Kültür Çalıştayı 12 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.