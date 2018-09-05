İstanbul Kültür Üniversitesi, 4. İstanbul Tasarım Bienali’nde

22 Eylül-4 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek 4. İstanbul Tasarım Bienali’nin bu yılki tasarım sponsoru, İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) oldu. Altı hafta boyunca, Beyoğlu’ndaki altı mekâna yayılarak birçok projeye ve etkinliğe ev sahipliği yapacak Bineal’in bu yılki teması da ‘Okullar Okulu’ olarak belirlendi.

Bienal odağında sekiz temadan biri olan “Akdeniz ve Göç” konusunu mercek altına alan İKÜ, ilgili temayı iki farklı başlıkta işleyecek. İki başlıktan biri olan “Dünya Okulu”nu Beyoğlu’nda bulunan Arter’de, bir diğeri olan “Uydu ve Mekan”ı da İKÜ’de gerçekleştireceği atölyelerde işleyecek.

Etkinlik, düzenlenecek panelle açılıyor

İKÜ 2018-2019 Sanat Yılı ve İstanbul Tasarım Bienali Etkinlikleri, 24 Eylül’de saat 15.00’te Göçün Kültürü/Kültürün Göçü temasıyla alanında önemli isimlerin de katılımıyla düzenlenecek bir panelle açılacak. Panel programında İGAM İltica ve Göç Çalışmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Prof. Dr. İpek Akpınar da hazır bulunacak. Panelin ardından İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi (STF) ile Mimarlık Fakültesi’nin sergileri ziyarete açılacak.

Tek tema, iki sergi

STF’nin gerçekleştireceği “Göç Kültürü ve Sanat” sergisinde Nuri İyem, Çağrı Saray, Temür Köran, İpek Düben, Burcu Ürgüt ve Ragıp Basmazölmez’in eserleri sergilenirken, Mimarlık Fakültesi’nin düzenleyeceği “Göç Kültürü ve Mekân” sergisinde ise yurt içi ve yurt dışında farklı üniversitelerden mimarlık öğrencilerinin çalışmalarına yer verilecek. Her iki sergi de, 12 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Arter: Dünya Okulu Atölyeleri

Arter’de organize edilen Bienal kapsamında yine İKÜ Mimarlık Fakültesi ile STF, 3 ayrı öğrenci grubunun katılımıyla çeşitli atölyeler düzenleyecek. 24 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliklerde “Acil Durumda Barınak Tasarımına Yönelik Malzeme Denemeleri”, “İstanbul Göç Haritası”, “Arşivde Boğulmak” başlıklı kurgu atölyesi, “Arttırılmış Gerçeklik Atölyesi” adını taşıyan yeni medya atölyesi, “Kanatlarımı Görüyor Musun?” başlıklı animasyon atölyesi yer alacak.

24 Eylül-30 Ekim tarihleri arasında “Uydu Mekan” başlığı altında İKÜ’de gerçekleştirilecek atölyelerde ise “Duygu ve Düşüncenin Görselleştirilmesi” ile “Evin Ayrıntıları” konulu çalışmalar gerçekleştirilecek. Göç olgusunun tüm yönleriyle işleneceği etkinliklerde, ünlü isimlerin de katılımıyla konferans, söyleşi ve sergiler düzenlenecek.