İstanbul Kültür Üniversitesi'nde “Örümcek Ağı”

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), Fırat Arapoğlu küratörlüğünde düzenlenen “Spider's Web/Örümcek Ağı” sergisine ev sahipliği yapacak.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), Fırat Arapoğlu küratörlüğünde düzenlenen “Spider's Web/Örümcek Ağı” isimli sergiyle beş ayrı sanatçıyı ağırlayacak. “Yeni Türkiye” adlı video çalışmasıyla İnsel İnan, “Geriye Dönüş & Deja-vu Arasında III” adlı video çalışmasıyla Krassimir Terziev'in konuk olacağı sergide; Didem Erbaş “Sıcak Ağustos” başlıklı tuvalleri ve “Bilinmeyen Bölge” başlıklı kağıt çalışmalarını, Çağrı Saray “Unutmanın Eşiği: Harita” isimli dijital-baskı çalışmasını, Maria Papadimitriou ise “Ulus-Ötesi” isimli video-yerleştirmesini sanat severlerin beğenisine sunacak.

Yeni sorgulama kanalları açan sergi

“Örümcek ağı” metaforu üzerinden yeni sorgulama kanalları açan serginin teması hakkında bilgi veren Küratör Fırat Arpaoğlu, “Belirli aralıklarla örülen bir yapı ya da içsel örüntüyü tanımlarken ağ sözcüğünü kullanıyoruz. Farklı örümceklerin ürettiği ipliklerin çeşitliliği gibi siyaset, kültür, ekonomi ve sanatta da farklı ağ yapıları karşımıza çıkıyor. Bu, kuşkusuz enformasyon kadar dezenformasyon da üretir. İşte, bu örümcek ağının ortasında yer alan birey/bireyleri sanat nasıl görünür kılabilir? Deştikçe karmaşıklaşan örümcek ağına dair nasıl bir farkındalık yaratılabilir? Bu sergide, bunu sorgulamaya çalıştık” dedi.

14 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 15.00'da İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy yerleşkesinde gerçekleştirilecek açılış kokteyli ile kapılarını açacak olan “Spider's Web/Örümcek Ağı” adlı sergi, 7 Aralık 2018 Cuma gününe kadar İKÜSAG'da ziyarete açık olacak.