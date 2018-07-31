İstanbul Kültür Üniversitesi’nde tercih ve tanıtım günleri başladı

Milyonlarca üniversite adayının merak ve heyecanla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Öğrenciler, tercih döneminde sadece üniversiteye değil geleceklerini şekillendirecek meslek yolculuklarına da ilk adımı atmış olacaklar.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), 31 Temmuz-14 Ağustos tarihlerini kapsayan tercih dönemi boyunca ‘Doğru Tercih Merkezi’nde vereceği “Tercih, Kariyer ve Aile Danışmanlığı” hizmetleriyle hem aday öğrencilerin hem de ailelerin doğru karar almalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

“Doğru Tercih 17 yıllık sosyal sorumluluk projesi”

Doğru Tercih Projesi’nin, İKÜ’nün 17 yıllık sosyal sorumluluk projesi olduğunu ve aday öğrencilere doğru meslek ve bölüm önerileri yapmaları için hem sahada hem de dijital platformlarda birçok çalışma yürüttüklerini belirten İKÜ Eğitim Kurumları İlişkileri Koordinatörü Yavuz İlker Baldan, “Öğrencileri doğru bölüm ve mesleklere yönlendirmek istediğimiz için ‘Doğru Tercih’ yapılanmasını üç merkezde birleştirdik” dedi.

Bu yıl Kariyer Danışma Merkezi’nde 5, Tercih Danışmanlığı Merkezi’nde 17, Aile Danışmanlığı Merkezi’nde de 5 olmak üzere toplam 27 psikolog ve psikolojik danışmanın görev yaptığını belirten Yavuz İlker Baldan, aday öğrencilere doğru tercih yapma konusunda şu önerilerde bulundu: “Tercih süreci; Kariyer Danışmanlığı, Aile Danışmanlığı ve Tercih Danışmanlığı olarak üç merkezde yapılanıyor. Tercih Danışmanlığı Merkezi’nde öğrencilerin istediği bölüm ve üniversitelere göre uzman tercih danışmanlarıyla listeler oluşturuyoruz.

Kariyer Danışmanlığı Merkezi’nde kafası karışık olan aday öğrencilere doğru bölüm ve meslek önerilerinde bulunarak onların kişilik tiplerini ve meslek yönelimlerini keşfedip uygun bölüm ve meslekleri öneriyoruz. Böylece öğrencilerin kafasındaki karışıklığı gidererek hangi bölüm ve meslekleri seçeceklerine karar vermelerine yardımcı oluyoruz.

Aile Danışmalığı Merkez’inde aile ve aday öğrenci arasında çatışmanın önüne geçmeyi hedefleyerek aile ile öğrenci arasındaki iletişimi yönlendirerek neler söyleyip söylememeleri üzerinde duruyoruz. Bu önerileri yaparak öğrencilerin zaten heyecanlı ve stresli bir dönemi olan tercih döneminde aileleri bilinçlendirip doğru kararlar almalarına yardımcı oluyoruz. Bu yönlendirmelerin hepsi yine uzman psikolog ve psikolojik danışmanlar eşliğinde yapılıyor.”

“Bu yıl barajı geçen öğrenci sayıları oldukça önemli!”

Sonuçların açıklandığı anda hangi puan türünde kaç adayın barajı geçtiğini bilgisinin önceki yıllar ile karşılaştırılması ve analiz edilmesi, ardından da tercihlerin nasıl bir değerlendirme ile yapılması gerektiği hakkında öğrencileri ‘Doğru Tercih Merkezi’nde yönlendireceklerini belirten Baldan, “Tercihlerde, her yıl olduğu gibi başarı sırası bir değerlendirme kriteri olacaktır. Ancak bu yıl puan türlerinin azalması nedeniyle başarı sıralarının önceki yıllardaki gibi değil, özel bir analiz çalışması ile değerlendirilmesi gerekmektedir. Sonuçlar ile birlikte bu analiz çalışmasını yapacak ve aday öğrenciler ile paylaşacağız.”

Eşit Ağırlık alanında her zaman olduğu gibi Hukuk, Psikoloji, PDR gibi bölümler popüler olurken, sayısalda da Tıp, Diş Hekimliği gibi sağlık bölümlerinin yanında Mühendislik bölümleri de popülerliğini koruyacaktır. Sözelde ise Sınıf Öğretmenliği gibi sözel öğretmenlik programları ve İlahiyat ön plana çıkacaktır.

Fakat bu popülariteden kurtularak geleceğin mesleklerine yönelmek gerekiyor. Bu işi de biz üstleneceğiz. Aday öğrencileri, popüler olarak görülen ama aslında kişilik yapılarına hiç uymayan mesleklerden uzaklaştırıp kendi karakterlerine uygun olan ve gelecekte ülkemizi daha iyi yerlere taşıyabilecekleri mesleklere yönlendirmeyi istiyoruz” dedi.

“İstihdam problemi yanlış meslek tercihleri yapıldığında da ortaya çıkıyor”

Öğrencilerin kendi hedeflerine, yetkinlik ve becerilerine yönelik bölümleri tercih etmelerinin geleceğe yönelik çok önemli bir adım olduğunun özellikle altını çizen Baldan, “Ülkemizde hemen hemen her alanda istihdam problemi yaşanıyor. İstihdam problemi konusu eğitim ile iş arasındaki uygunluk sorununda düğümleniyor. Ülkemizde mezun olduğu alanda çalışmayan, çalışmak istemeyen binlerce insanın varlığı da istihdam problemini körüklüyor.

İnsanların sevmedikleri bölümlerden mezun olup kolay iş bulabilmeleri nasıl mümkün olabilir? Mesleki yetersizlik, isteksizlik, öz güven eksikliği, iletişim problemleri gibi birçok sorunun ortaya çıkmasının temel nedeninin de yine sevilmeyen, istenmeyen, kişiye uygun olmayan bölümlerin okunması olarak görebiliriz. Bu nedenle doğru tercihle sevdiğiniz meslekleri yaptığınız takdirde daha başarılı olur ve istihdam sorunu da yaşamazsınız” diye konuştu. Baldan, 14 Ağustos’a kadar kafası karışık olan tüm öğrencileri ve ailelerini ‘Doğru Tercih Merkezleri’ne bekliyor.

“Aileler öğrencilerin seçimine saygı duymalı”

Aile ve aday öğrenci arasında tercih dönemine özgü yaşanan çatışmalarda ortak paydada buluşabilmelerine yardımcı olmak amacıyla kurulan Aile Danışmanlığı Merkezi’nde görev alan, Doğru Tercih Aile Danışmanı Psikolog S. Hakan Uzunlar, “Tercih süreci boyunca ailelerin yaşayabileceği çatışmaları ele alarak daha sağlıklı dönem yaşamalarını sağlıyoruz. Bizim rolümüz kolaylaştırıcı olmak. Ailelerin değerleriyle adayın değerleri arasında uzlaşmayı sağlayarak ailelerin adaya yönelik kariyer planlarıyla, adayların planları arasında uzlaşma sağlıyoruz” dedi.

Ailelerin ve çocukların bazı noktalarda planlarının uyuşmadığına dikkat çeken Uzunlar, “Aile Danışmanlığı Merkezi’nin uzman kadrosuyla devreye girerek adayın sorumluluğunu üstüne almasını ve ailelerin de bu tercihe saygı duymasını sağladıklarını söyledi.”

“Doğru tercih adayın kendini mutlu hissedeceği tek tercihtir”

Doğru tercihin, adayın kendini mutlu hissedeceği, ileriye yönelik planlarını en iyi şekilde yaptığı tek tercih olduğunu söyleyen Doğru Tercih Kariyer Danışmanı Psikolog Gamze Uzunorman, aday öğrencileri 14 Ağustos’a kadar beklediklerine dikkat çekerek aday öğrencilere şunları söyledi:

“Öncelikle tercih için gelen adaylara kişilik envanteri yapıyoruz. Kişilik envanteriyle adayların kişisel özellikleri, nelere yatkın oldukları ve ilgi alanlarını bulmaya çalışıyoruz. Buna ek olarak birebir görüşmelerde adayı daha iyi tanıyoruz. Meslek seçerken nelere dikkat etmeleri gerektiğini, grup çalışmasına ve yalnız çalışmaya ne kadar yatkın olduklarını tespit ediyoruz.”

Ana noktalarının, öğrencilerin eğitim hayatından sonra ömürlerini geçirecekleri mesleği keşfetmek olduğunu söyleyen Uzunorman, “ Adaylar kendi istek ve hayallerine odaklansın. Sevdiklerinden, ailelerinden de fikir alsın ama son kararı kendileri versin” dedi.

“Kararsızdım, ban uygun olan bölümü keşfettim”

Hukuk ve Psikoloji bölümlerini tercih etme konusunda kararsız kaldığını ve bu konuda ailesiyle de fikir farklılıkları yaşadığını söyleyen Sena Özoğul, “Doğru Tercih Kariyer Danışmanlığı ve Aile Danışmanlığı Merkezi’nde psikologlardan yardım alarak, doğru bölümü keşfettiğini söyledi. Özoğul, “Buraya geldiğimde birkaç envanter çözdüm. Envanter sonucunda kendime uygun olan bölümün Hukuk olduğuna karar verdim. Ailemle de bu konuda anlaşmazlık yaşadık ama hepsi çözüldü” dedi.