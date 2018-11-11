İstanbul Maratonu'nda tekerlekli sandalyede dereceye girenler belli oldu

İstanbul Maratonu'nda tekerlekli sandalye kategorisinde erkeklerde Ömer Çantay, kadınlarda da Hamide Doğangün birinci oldu.

İstanbul Maratonu'nda 42 km'lik tekerlekli sandalye yarışları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başladı. Köprüyü geçtikten sonra Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inen sporcular, sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaştı. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne giden koşucular, sahil yolunu takip etti. Sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçen atletler, Sultanahmet Meydanı'nda Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasındaki varış noktasında yarışı bitirdi.

Tekerlekli sandalye kategorisi erkeklerde Ömer Çantay (2:09:29) birinci geldi. Yarışlarda Birol Kamar (2:34:33) ikinci, Ali Alu (3:25:01) da üçüncü oldu. Kadınlarda ise Hamide Doğangün (2:20:18) derecesiyle birinciliği göğüslerken, ikinciliği Zübeyde Süpürgeci (2:22:51), üçüncülüğü de Zeynep Acet (2:40:04) elde etti.