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07 Eylül 2018 16:43

İstanbul merkezli 4 ilde organize suç örgütüne operasyonda 15 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 4 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 4 ilde organize suç örgütüne operasyonda 15 kişi yakalandı

07 Eylül 2018 16:43


Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ağırlıklı olarak İstanbul, Muğla, Bodrum, Trabzon ve Çorum’da tehditle haraç, silahlı gasp, yağma ve kumar gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlenen Cem E. liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah İstanbul merkezli Çorum, Trabzon ve Muğla ile turistik ilçesi Bodrum’da eş zamanlı operasyon düzenleyen emniyet güçleri, haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, lüks bir cipte 1’i Kaleşnikof tüfek olmak üzere 5 silah, bu silahlara ait 89 mermi, farklı kişilere ait 128 kredi ve banka kartı ile 89 farklı hesap cüzdanı ele geçirildi. Kaleşnikof marka silahın lüks cipteki özel bölmede zulalandığı ortaya çıktı.


İstanbul Şişli ve Beylikdüzü ile Muğla, Bodrum, Trabzon ve Çorum’da yasa dışı kumar oynatıp, iş adamlarından tehditle haraç topladıkları iddia edilen örgütün kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen yeraltı örgütünün alt kolu olduğu ileri sürüldü. Gözaltına alına şüphelilerin illegal yollarla elde ettikleri paralarla lüks tatil beldelerinde konakladıkları ve yatlarda alem yaptıkları ortaya çıktı. Farklı rotalarla Bodrum’daki koylara tur düzenledikleri de öne sürülen suç örgütü üyelerinin aynı bölgede kumar oynattıkları belirtildi.


Gözaltına alınan organize suç örgütü üyeleri, Vatan Caddesi’nde bulunan Organize Şube Müdürlüğüne götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.




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