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İstanbul merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonunda 20 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 21 kişiden 20’si adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 21 kişiden 20'si adliyeye sevk edildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün haberleşmek amacıyla ByLock programını kullandığı tespit edilen sivil yapılanmasında yer alan aralarında doktor, mühendis, öğretmen, yurt müdürü, ticaret erbabı ve ev hanımlarının bulunduğu kişilere yönelik 22 Ekim'de 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri, önceki gün sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Diğer 20 şüpheli de işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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