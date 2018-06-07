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07 Haziran 2018 11:02

İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 23 gözaltı

İstanbul polisinin, internet aracılığıyla yasa dışı bahis organizasyonu düzenleyen şebekeye yönelik 9 ilde düzenlediği operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 23 gözaltı

07 Haziran 2018 11:02

Zanlılardan 19’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, kamu kurumlarını zarara uğratan yasa dışı bahis organizasyonunun kısa sürede 15 milyon TL hasılat elde ettiği ileri sürüldü.


Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, internet aracılığıyla yasa dışı bahis oynatan yurtdışı merkezli organizasyonun Türkiye ayağına yönelik soruşturma başlattı.


Ulusal ve uluslararası bahis sitelerini illegal olarak yöneten yasa dışı bahis organizasyonda yer alan kişilerin kimliklerini tespit eden siber polisi, 18 Mayıs Salı günü şüphelileri yakalamak için İstanbul başta olmak üzere İzmir, Adıyaman, Karaman, Ordu, Manisa, Muğla, Balıkesir ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenledi. 9 ilde düzenlenen operasyonlarda, organizasyonun Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen Ö.G.’nin de aralarında bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.


Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 29 adet cep telefonu, 5 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet ruhsatsız tabanca, bu silaha ait mermiler, hafıza kartları ile bir miktar Türk lirası ve Amerikan doları ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 30 Mayıs’ta Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na çıkarılan 23 şüpheliden 19’u tutuklandı. Dört şüpheli ise ‘adli kontrol’ hükümleri uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Polis, Türkiye’de internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekenin toplam yıllık hasılatını araştırıyor.




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