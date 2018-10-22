İstanbul merkezli dev “ünvan dolandırıcılığı” operasyonu: 8 gözaltı

Türkiye'de 17 ilde belirledikleri kurumların veznedarlarını amirlerinin isimlerini öğrenenen 8 kişilik çete, ilgili kurumun vezne görevlisinden yüklü miktarda para talep ederek banka transferi yoluyla toplamda 850 bin lira dolandırdı. Dolandırılan vezne görevlilerinin çalıştığı kurumun başhekimine transferi sorması üzerine ortaya çıkan olayda, aynı yollarla dolandırılan 19 kişinin polis merkezlerine 89 kişinin ise Cumhuriyet savcılıklarına başvurusu bulunduğu tespit edildi.

4 ayda 850 bin lira dolandırmışlar

Olayın ardından konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayetleri değerlendirmeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda polis, çetenin İstanbul başta olmak üzere 17 ilde açık hatlı numaralarla vezne görevlilerini amirleri gibi arayarak yüklü miktarda para talep ettiklerini tespit etti. Polis, Kamil A. liderliğindeki çetenin yaklaşık 4 ay boyunca bu şekilde dolandırıcılık yaptığının belirlenmesi üzerine çetenin geri kalan 7 üyesi de bulundu.

Çete lideri ve beraberindeki 2 kişi, geçtiğimiz 19 Eylül günü ara operasyonlarla yakalanarak gözaltına alınmasının ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer üyelerin de peşine düşen polis, geçtiğimiz Cuma günü eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla 1'i kadın 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen 450 banka hesap kartı ile 48 adet açılmamış sim kart ise şubede sergilendi.