İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi, 5 Ekim'de sinemalarda

Ş. ve Neher Prodüksiyon ortak yapımı ile beyazperdeye aktarılan İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi, 5 Ekim'de vizyona girecek. Filmin yapımcısı Muhammed Ammar Gündüz ve yönetmeni Çağrı Cem Bayraklı, filmin yapım aşamalarından ve animasyonda Türkiye'nin rolünden bahsettiler.

7'den 70'e herkesin çok beğendiği “İstanbul Muhafızları” adlı çizgi dizi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür A.Ş. ve Neher Prodüksiyon ortak yapımı ile sinemaya uyarlandı. Beyaz perdeye aktarılan çizgi dizinin Yapımcısı Muhammed Ammar Gündüz ve Yönetmeni Çağrı Cem Bayraklı filmin yapım aşamalarından bahsetti. 5 Ekim'de vizyona girecek olan “İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi” filminin İstanbul'un tarihi ve kültürel mekânlarındaki çekimleri ve animasyon aşaması bir yılda tamamlandı.

İstanbul'un eşsiz atmosferinde aksiyon ve macera unsurları ile birleşen filmin yönetmen koltuğunda Çağrı Cem Bayraklı oturuyor. Görüntü yönetmenliğini Ahmet Kasapoğlu'nun yaptığı, senaryosu Mehmet Barış Günger tarafından yazılan “İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi”nde; Suna Selen Sümer, Ali Uyandıran, Funda Güray, Lemi Filozof, Gözde Mukavelat, Berk Yaparel, Ziya Çiçek ve Merve Sevin rol alıyor.

“Normalde 2-3 yıllık yapım süreçlerinin geçtiği batı dünyasında biz 1 yılda tamamlamış olduk”

Yapım sürecindeki zorluklardan bahseden Yapımcı Muhammed Ammar Gündüz, “İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi yayın hayatına bir çizgi dizi olarak başladı. 52 bölümünü bitirdikten sonra dedik ki bunun bir sinema filmini yapmak gerekir. Sinema filmini daha teknik anlamda “Live Action” animasyon karışık hibrit bir iş olarak tasarladık ve farklı bir yapım olarak sunmak istedik. Hibrit bir iş olduğu için tabi yapım süreci çok zordu. Yaklaşık 7 hafta çekimler sürdü. Onun dışında 11 ay boyunca da animasyonları, post kısımları devam etti. Çok ciddi bir emek var. Normalde 2-3 yıllık yapım süreçlerinin geçtiği batı dünyasında biz bir yılda tamamlamış olduk. Çok mutluyuz, gururluyuz. Çocuklarımıza da güzel bir yapım izleteceğimizden eminiz. Filmin içerisinde bir Ab-ı Hayat suyumuz var. Bu su İstanbul'un derinliklerinde saklı olan bir su ve bir gümüş ustasına emanet. Senaristimizle gümüş ustasının yolu kesişiyor. Ab-ı Hayat suyu bir senaryoya dökülüyor ve İstanbul Muhafızları karakterleri dünyaya geliyor. Ab-ı Hayat suyunu korumaya çalışıyorlar. Böyle bir maceramız var” diye konuştu.

“Türkiye animasyon konusunda Dünya'ya kıyasla çok iyi değil”

Türkiye'nin animasyon sektöründe en ucuz piyasa olduğunu dile getiren Yönetmen Çağrı Cem Bayraklı, “Bu filmin en zor kısmı aslında post prodüksiyon süreci. Çünkü yaklaşık bir filmde 40 dakikalık bir animasyon var. Animasyon karakterlerinin gerçek dünyaya geldiği sahneler var. Bunun 7-8 aylık bir zamanda en sancılı kısmı burası oldu. Gerçekten Türkiye çapında yapılmış en güzel işlerden biri oldu. Çok kaliteli bir yapım oldu. Çekimler eğlenceliydi. Oyuncular için biraz farklıydı. Onların boşluğa oynaması, hiç bilmedikleri bir şey. Olmayan karakterler oynamak onlar için çok zordu"