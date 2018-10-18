İstanbul Muhafızları filmi oyuncuları hayranları ile buluşuyor

'İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi' filminin oyuncuları söyleşi etkinliklerinde hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Çok renkli ve keyifli anların yaşandığı söyleşilere sinemaseverler büyük ilgi gösteriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür A.Ş. ve Neher Prodüksiyon ortak yapımıyla beyazperdeye aktarılan 'İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi' filmi için düzenlenen söyleşiler devam ediyor. 19 Ekim Cuma günü İstanbul Altunizade'de oyuncuların katılacağı söyleşi yapılacak.

20 Ekim Cumartesi günü Bursa'da, 21 Ekim Pazar günü de Sakarya'da oyuncular hayranlarıyla buluşacak ve ardından film gösterimi sunulacak. Çocukların yanı sıra anne babaların da büyük ilgi gösterdiği söyleşilerde oyuncular, film setinde yaşanan deneyimlerini, ilginç ve komik olaylarını aktarıyor. Geleneksel hale gelen öz çekimin ardından oyuncular, filmi katılımcılarla birlikte izliyor.