Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 11:01

İstanbul Okçuluk takımından Türkiye şampiyonluğu

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2018 Gençlik Kupası’nda mücadele eden İhlas Koleji öğrencisi Hüseyin Burak Hamzaoğlu Klasik Yay Erkek’de takımıyla beraber şampiyonluğa ulaştı.

İstanbul Okçuluk takımından Türkiye şampiyonluğu

10 Mayıs 2018 11:01


Federasyonun 100. Yıl Tesisleri’nde gerçekleştirilen şampiyonada Hüseyin Burak Hamzaoğlu, İhlas Koleji mezunu milli okçu Mete Gazoz ve Efe Gürkan Maraş’tan oluşan İstanbul Okçuluk takımı finalde karşılaştıkları Alp Okçuluk’u 5-3 yenerek şampiyon oldu.


Şampiyona sonrasında konuşan Hamzaoğlu, takım olarak şampiyonluğa ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi. Mete Gazoz gibi olimpiyatlarda yarışmış bir sporcu ile beraber aynı takımda olmaktan dolayı gurur duyduğunu vurgulayan Hamzaoğlu, Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi’nin davetiyle mutluluğunun daha da artığını belirtti.


İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin ata sporu okçulukta okul genelinde çok başarılı sonuçlar aldıklarını ifade ederek şampiyonluğundan dolayı Hüseyin Burak Hamzaoğlu’nu tebrik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç