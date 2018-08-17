İstanbul Otogarı’nda bayram yoğunluğu

Seferlerin tamamının dolu olduğu otogarda, otobüs firmaları çareyi ek sefer koymakta buldu.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk yaşanıyor. 9 günlük tatili memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirecek olan vatandaşlar mesai saati bitimiyle birlikte otogara akın etti. Otobüs firmalarında seferlerin tükendiği öğrenilirken, otobüs firmaları vatandaşları mağdur etmemek için çareyi ek seferler koymakta buldu.

Özel bir otobüs firmasının yetkilisi Erdal Öztürk, “Yoğunlukları bir ay öncesinde fulledik. Tabiri caizse yok sattık. Keyifli bir an inşallah vatandaşlar huzurlu bir şekilde sevdiklerine kavuşurlar. Burada bir uyarım olacak. Şu an talep var ama karşılayamıyoruz. Panik yapıp lisansı, belgesi olmayan, şoförlerinin kontrol altında olmayan korsan diye adlandırdığımız bireysel araçlara lütfen tevazu göstermesinler. Netice itibariyle vatandaşlarımızın canı önemli, bayramda sevdiklerine ulaşmak istiyorlar. Otogarın içerisinde polis kontrolü içerisinde lisansı olan bildik firmalarda yolculuk etmeye gayret etsinler. Ek seferler de bitti. Tatilin uzun olması biraz da yoğunluk olmasına yöneltti. İlavelerle de normal seferlerin çok çok dışına çıktı. Burada yolcu bırakmamaya gayret edeceğiz” dedi.

Antalya’ya gittiğini söyleyen yolcu, “Antalya’ya gidiyorum. Bileti pazartesi aldım. Anında bulabildik, otogardan aldık. Biraz yoğunluk var” diye konuştu.

Konya’ya bileti 2 hafta öncesinden aldığını söyleyen Musa Çiçekdağı ise, “Konya’ya gidiyoruz. Bayağı yoğun bayram telaşı var herkeste. Bileti bir iki hafta önceden aldım, her yer dolu” şeklinde konuştu.