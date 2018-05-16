İstanbul Özel Halk Otobüsleri Kuruluşları, ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını ve İsrail’in Filistin halkına yönelik yaptığı zulmü protesto etti. Üsküdar Meydanı’nda toplanan Özel Halk Otobüsçüleri yaptıkları basın açıklamasında ABD ve İsrail yönetimlerini kınadı. Bir tane otobüsün önüne siyah kurdele bağlayan grup, “Kahrolsun İsrail” sloganları attı.

Grup adına basın açıklaması yapan İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkan Göksel Ovacık, “Bizler, İstanbul’da kent içi toplu ulaşım hizmeti veren Özel Halk Otobüsü taşımacı ve personelinin temsilcileri olarak, şu anda İsrail Devletinin Kudüs’te Filistinli kardeşlerimize yönelik gerçekleştirilen son katliama karşın tepkimizi, daima Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ve olacağımızı dünyaya haykırıyoruz.

ABD Yönetiminin, BM üyesi 128 Ülkenin ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin şiddetli tepkilerine rağmen, Tel Aviv’deki Büyük Elçiliğini Kudüs’e taşıma kararını uygulamaya koyması zaten çok hassas olan bölgede büyük infiale neden olmuştur.

Bu nedenle 14 Mayıs 2018 tarihinde Gazze Şeridinde barışçıl gösteri düzenleyen ve ABD’nin kararını protesto eden Filistin halkına vahşice saldıran ve 60 üzerinde kişinin ölmesine, yaklaşık 3 bin kişinin yaralanmasına neden olan İsrail Yönetimini tüm insanlık adına şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ovacık, açıklamalarına şöyle devam etti: “ABD ve İsrail devletlerinin açık bir provokasyon amaçlı olan bu kararları karşısında, yıllardan beri zulme maruz kalan Filistin halkının barışçıl gösteride ve protesto da bulunmaları en temel haklarıdır ve bu davranışlarıyla insanlık vicdanına tercüman olmuşlardır. ABD’nin Büyük Elçiliğini Kudüs’e taşıması, İsrail devletinin yıllardan beri uyguladığı devlet terörüne, haksızlıklara, katliama teşvik ve açık bir destektir. Bu aynı zamanda bu insanlık suçuna ortak olmaktır.

Bu barbarca saldırı ve katliamların yıllardan beri tüm dünyanın gözü önünde fütursuzca yapılması ve buna seyirci kalınması, insanlık, ahlak, vicdan ve adalet gibi en temel değerlerin utanmazca ayaklar altına alınması ayrıca bu acı olayın vahim yönüdür.

En tabi insan olmak ve insanca kendi yurtlarında özgürce yaşamak uğruna, insani ve vicdani görevlerini yaparken şehit düşen Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.”

Türkiye’nin Filistinlilere her zaman sahip çıktığını ve destek verdiğini söyleyen Ovacık, “Devletimiz ve milletimiz tarih boyunca Filistinli kardeşlerimizin haklı ve kutsal davalarına hep sahip çıkmış ve destek vermiştir. Bundan sonra da bu tavrımız bütün zulümler sona erene kadar devam edecektir. İstanbul da ki Özel Halk Otobüsü Kuruluşları olarak, İsrail Devletinin yaptığı katliamı ve ABD’nin açık desteğini telin ve protesto ederken, mazlum ve mağdur Filistinli kardeşlerimizin her zamanında yanında olacağımızı, zulme karşı adalete, haksızlığa karşı hakka ve hukuka destek vereceğimizi ilan ediyoruz” şeklinde konuştu.