İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul polisi drone ile trafik denetimine devam ediyor

İstanbul polisi, drone ile havadan uygulama yaparak trafik ihlali yapan sürücülere ceza yağdırmaya devam ediyor.

Uygulama kapsamında Avcılar gişelerinde ihlal yapan 23 sürücüye ceza yazıldı.


Emniyet Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde "Trafik Kazalarını Önleme Planı" çerçevesinde uygulama başlatmıştı. Bu uygulama kapsamında polis ekipleri Türkiye'nin farklı yerlerinde drone ile havadan görüntüleme yaparak, kural ihlali yapan sürücülere para cezası kesiyor.


Emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı kontrol edildi


İstanbul'da devam eden "Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamındaki drone ile trafik denetleme uygulamalarının adresi Avcılar Gişeleri oldu. Sabah saatlerinde trafik denetimine başlayan polis ekipleri yolu tek şeride düşürerek drone ile araç sürücülerini havadan kontrol etti. Gişeden geçmeden önce emniyet kemeri ve cep telefonu kuralını ihlal eden sürücüler tespit edildi. Trafik kurallarına uymayan araçları tespit eden ekipler, araçların plakalarını yolun ilerisinde yer alan ekiplere bildirdi.


Kural ihlali yapan sürücüleri yol kenarında belirlenen kontrol noktasına yönlendiren polis ekipleri 1 saat içinde emniyet kemeri takmayan 23 sürücüye para cezası kesti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.