İstanbul polisinden kaçakçılık yapan tıra operasyon

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 22 Kasım’da bir tıra operasyon düzenledi. 22 Kasım’da Güngören Gençosman Mahallesi’nde bir depo önündeki tıra düzenlenen baskında, 3 bin 370 otomobil teybi, bin 754 adet otomobil hoparlörü ile 70 adet güç kaynağı ele geçirildi. Operasyon kapsamında tır sürücüsü Y.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Y.T. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

Öte yandan polisin düzenlediği operasyon kameralarca saniye saniye kaydedildi.