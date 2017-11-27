Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 15:10

İstanbul polisinden kaçakçılık yapan tıra operasyon

İstanbul polisi, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir tıra düzenlediği baskında yurda yasadışı yollarla sokulan 3 bin 370 otomobil teybi ve bin 754 hoparlör ile 70 adet güç kaynağı ele geçirdi.

İstanbul polisinden kaçakçılık yapan tıra operasyon

27 Kasım 2017 15:10


Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 22 Kasım’da bir tıra operasyon düzenledi. 22 Kasım’da Güngören Gençosman Mahallesi’nde bir depo önündeki tıra düzenlenen baskında, 3 bin 370 otomobil teybi, bin 754 adet otomobil hoparlörü ile 70 adet güç kaynağı ele geçirildi. Operasyon kapsamında tır sürücüsü Y.T. yakalanarak gözaltına alındı.


Y.T. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.


Öte yandan polisin düzenlediği operasyon kameralarca saniye saniye kaydedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
14
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    14°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç