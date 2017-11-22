İstanbul polisinden nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada

4’ü yabancı 19 şüphelinin gözaltına alındığı 2 ayrı operasyonda çeşitli türde toplam 710 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Nefes kesen operasyon anı ise saniye saniye polis kameralarına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 17 ve 20 Kasım tarihlerinde 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonun ilki İstanbul Büyükçekmece’de gerçekleştirildi. Büyükçekmece’de bazı ev ve işyerlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 4’ü Arnavutluk vatandaşı 9 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 410 kilo “skunk” denen Hint keneviri ve 130 kilo extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.K. (32), S.Ş. (51), Ş.K. (31), U.S. (29), G.U. (56) ile Arnavutluk uyruklu D.S. (46), E.S. (41), A.D. (41) ve A.H. (40) emniyete götürüldü.

İkinci operasyonu 20 Kasım’da gerçekleştiren polis, takip ettiği hafriyat kamyonunu Van’dan İstanbul’a giderken başkent Ankara’da durdurarak baskın yaptı. Kamyonu kent çıkışında durdurup arama yapan polis, demir bariyerlere gizlenmiş 170 kilo eroin ele geçirdi. Olayla ilgili olduğu belirtilen S.Ş. (46), M.Ş. (23), T.M. (44), A.K.K. (23), Ü.D. (32), K.Ş. (40), İ.D. (30), A.A. (68), F.A. (33) ve A.A. (22) adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Nefese kesen operasyon kamerada

Polis ekiplerinin nefes kesen uyuşturucu operasyonu kameraya yansıdı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, Van’dan İstanbul’a giden hafriyat kamyonunun saniye saniye takip edildiği anlar yer alıyor. Kamyon başkent Ankara’da düzenlenen operasyonla durduruluyor. Kamyon sürücü ekipler tarafından yere yatırılarak kelepçelenirken kamyonda ise arama yapılıyor. Polis ekipleri kamyonun dorsesinde bulunan bir bölmeyi demir kesme makinesiyle keserek açıyor. Dorsenin içine gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçiriliyor.

Yakalanan uyuşturucu tacirlerinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.