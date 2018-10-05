İstanbul polisinden şehirlerarası yollarda drone ile uygulama

Emniyet Genel Müdürlüğünce 'Trafik kazalarını önleme planı' kapsamında şehirlerarası yollarda drone ile denetim ve uygulama yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce şehirlerarası yollarda denetim ve uygulama yapıldı. Uygulama kapsamında araçlar durdurularak kontrol edildi. Drone kullanılan uygulamada polis ekipleri, 38 tane emniyet şerit ihlali, 11 tane kemer takmayan sürücü, 2 tane direksiyonda telefonla konuşan sürücü ve 1 tane de tehlikeli şerit değiştirme tespit etti. İhlal yapan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. Uygulamanın 26 Ekim'e kadar devam edeceği öğrenildi.