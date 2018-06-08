Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, zanlılardan biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir’de yurda yasadışı yollarla sokulan kaçak sigaraların depolandığı bir ambar tespit etti. Depoya sevkıyatı yapan araçları ve kişileri takibe alan kaçakçılık polisi, 2 Haziran’da söz konusu 1 depo ve sigara kolisi yüklü iki araca baskın düzenledi. Yaklaşık 20 gün süren fiziki takip sonrası düzenlenen operasyonda 4 kaçakçı gözaltına alınırken, ambarda ve araçlarda piyasa değeri 5 milyon TL’yi bulan 480 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli, alınan ilk ifadelerinin ardından 4 Haziran’da adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 1’i tutuklanırken 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.