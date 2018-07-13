Evlerde yapılan aramalarda toplam 122 kilogram Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs tutuklanırken, 2’sinin işlemleri devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt’ta ve Küçükçekmece’de bulunan 3 ayrı eve farklı zamanlarda uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Polis ekiplerince 7 Temmuz’da Esenyurt’ta düzenlenen operasyonda değeri 1 milyon 200 TL olan 57 kilogram Hint keneviri (Skunk), 1 adet tabanca, 24 adet fişek ele geçirildi. Operasyon sırasında yakalanan N.S. ve E.K. isimli şahıslar 9 Temmuz’da sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

65 kilogram Hint keneviri ele geçirildi

Polis ekiplerinin 11 Temmuz’da operasyon düzenlediği diğer adres olan Küçükçekmece’de ise baskın düzenlenen ikamette yapılan aramalarda toplamda piyasa değeri 1 milyon 300 TL olan 65 kilogram Hint keneviri (Skunk), 3 adet tabanca, 136 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 1 adet vakum makinesi, 6 bin 600 euro, 11 bin 600 dolar ele geçirildi. Evde yakalanan T.H.P., C.T. ve C.Y. isimli şahıslar da gözaltına alındı.