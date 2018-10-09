İstanbul, 'Sağlıklı Yarınlara Koş'acak!

İstanbul Maratonu'nun basın tanıtım toplantısı gerçekleşti. Bu yılın koşu mottosu 'Sağlıklı Yarınlara Koş' olan maraton, 11 Kasım tarihinde koşulacak.

İstanbul'un en önemli organizasyonlarından birisi olan İstanbul Maratonu, 11 Kasım tarihinde koşulacak. Organizasyonun tanıtım toplantısı, Sepetçiler Kasrı'nda düzenlendi. Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy katıldı.

100 ülkeden 30 bin koşucu katılacak

Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, organizasyonla ilgili bilgiler vererek, "Yeni hedefimiz maratonu platin kategorisine çıkarmak. Dünyanın en iyi 17, Avrupa'nın ise en iyi 7 maratonundan birisi durumunda. Bu yıl 'Sağlıklı Yarınlara Koş' sloganıyla gerçekleşecek olan organizasyonda insanların hareket kabiliyetlerinin farkına varmalarını ve bunu değerlendirmelerini istiyoruz" dedi.

100 ülkeden 30 bin sporcunun bir araya geleceği maratonda, kadınlar ve erkeklerde son 2 yılın şampiyonları bir kez daha karşı karşıya gelecek. Geçen yıl maratonda 2.22.36'lık derecesiyle dünyada yılın en hızlı 18. kadın maratoncusu olan Kenyalı Ruth Chepngetich, 2016'da ilk sırada yer alan aynı ülkeden Agnes Barsosio da maratonda yer alacak isimler. Erkeklerde Fransa'yı temsil eden 2017 yılının şampiyonu Abraham Kiprotich, 2016'nın şampiyonu Azerbaycanlı Evans Kiplagat ile mücadele edecek. Maraton 4 kategoride koşulacak.

Sultanahmet'te tamamlanacak

Kıtalararası koşulan tek yarış olarak dikkat çeken maratonda, 42, 15 ve 10 kilometre koşularının yanı sıra her yıl yoğun katılımıyla dikkat çeken halk koşusu gerçekleşecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine 250 metre mesafeden başlayacak 42 kilometrelik maraton, Sultanahmet'te At Meydanı'ndaki Mısır Dikilitaşı'nın önünde tamamlanacak. Alman profesör Helmut Winter, tavşan atlet olarak maratonda diğer sporcuların tempo tutmasını sağlayacak. Halk koşusuna kayıtlar, 1 Kasım Perşembe günü başlayacak. Kayıtlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul bünyesinde hizmet veren 42 spor tesisinde ve Taksim ile Bağdat caddelerindeki kurulacak stantlarda gerçekleştirilecek. Bu arada yarışa kayıt yapacak tüm katılımcılara yarış esnasında derecelerini ölçecek, geri dönüşüm özelliğine sahip elektronik zamanlama çipi verilecek.

Çintimar: "96 kişiyle başlayıp 150 binleri geçtik"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, bu organizasyonun Türkiye'nin yaptığı en büyük spor organizasyonu olduğunu ifade ederek, "Federasyon olarak en büyük kitle hareketinin içinde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu organizasyona hizmet etmekten gurur duyuyoruz. 96 kişiyle başlayıp 150 binleri geçen spor organizasyonu Türk atletizmi için önemli değerdir. Şimdi çok daha değerli. Son 5 yılda kadın sporcularımız üç kez podyumu gördü. İnşallah yine podyumu görecekler" diye konuştu.

Colman Deegan: "Sağlık için koşacağız"

Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, toplantıda konuşmasını Türkçe yaparak dikkat çekti. Sağlıklı yaşama önem verdiklerini söyleyen Deegan, "Maratonda bu yıl sağlık için koşacağız. Bu yıl maraton daha da özel, kırkıncı yaşını kutluyoruz. Herkes maratona katılabilir. 11 Kasım Pazar sabahı maratona katılın kendiniz ve sağlığınız için küçük de olsa bir şey yapın. Tüm İstanbulluları maratona bekliyoruz. Her işin başı sağlık düşüncesiyle, tüm paydaşlarımızı sağlıklı yaşamaya teşvik ediyoruz. Maratonda bu yıl sağlık için koşacağız. Sporun sağlık üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekmek istiyoruz. Bu yıl maraton daha da özel. Kırkıncı yaşını kutluyoruz. Vodafone olarak, maratonun 40 yıllık tarihinde rol oynamaktan ve markamızın maraton ile özdeşleşmiş olmasından gurur duyuyoruz. Herkes maratona katılabilir. Mükemmel bir manzara eşliğinde, bir kıtadan diğerine yürüyebilir ya da koşabilirsiniz. 11 Kasım Pazar sabahı tüm İstanbulluları maratona bekliyoruz. Değerli işbirliklerinden ötürü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Spor İstanbul'a teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Uysal: "Belediyedeki ekibimiz işi sağlam tutacak"

İstanbul Maratonu'nda iki kıta arasında koştuklarını söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "İyi bir noktaya geldik. Maratonun Platin sınıfına geçme konusunda hedefimiz varsa aksaklık olmamalı. İşi sağlam tutma konusunda görev belediyedeki ekibimizde. Bu organizasyon, İstanbul'u dünyaya tanıtma adına en önemli spor organizasyonu. 10, 15 ve 42 kilometrelik koşulara zaten profesyonel yarışçılar katılıyor. 8 kilometrelik koşu var. Bütün İstanbullular ailecek gelsin ki sporla iç içe olalım. Zaten bu seneki sloganımız 'Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul' olacak. Maratonun ilk 7-8 içinde olmasıyla övünüyoruz ancak dünyada ilk sırada yer almalı. Organizasyondaki partnerlerimizle inşallah bu noktaya gelir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleşti.