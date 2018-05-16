İstanbul sahura davul sesleriyle uyandı

Davul sesini duyan bir vatandaş balkona çıkarak halay çekmesi renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul Kadıköy ve Fatih’te vatandaşlar Ramazan Ayının ilk sahuruna davul sesleri ile uyandı. Sokak sokak gezerek insanlara sahur vaktini haber veren davulcuları, uyanan insanlar evlerinin pencerelerinden izlediler.

“Davulculuk eski bir kültür”

Yıllardı Kadıköy’de davul çaldığını kaydeden Ramazan davulcusu Yaşar Uslu “25 senedir burada davulculuk yapıyorum. Ramazanda buraya davula geliyoruz. Halka hizmet bu yaptığımız. Eskisi gibi bu davulculuk kültürü kalmadı. Şimdi herkes telefonumuz var onunla uyanıyoruz diyor ama yine de isteyen çok eski bir kültür bu” dedi.

Babadan kalan bir meslek olduğunu ifade eden İbrahim Tilki isimli davulcu,’’ 25 yıldır davul çalıyorum. Baba’dan kalan bir meslek. Babamın yardımcısıyım” dedi.

Öte yandan davul sesini duyan bir vatandaşın balkona çıkarak halay çekmesi renkli görüntüler oluşturdu.