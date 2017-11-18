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18 Kasım 2017 19:38

İstanbul Super Cross Şampiyonası Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğinde yapılan İstanbul Super Cross Şampiyonasına Ataköy TAF Atletizm Salonu ev sahipliği yaptı.

İstanbul Super Cross Şampiyonası Başladı

18 Kasım 2017 19:38


TAF Atletizm Salonu’na, 400 kamyon özel toprak taşınarak motosiklet yarışlarına uygun hale getirildi ve Türk sporcuların, resmi bir organizasyonda ülkemizde ilk kez kapalı bir alanda yarıştığı şampiyona çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Kenan Sofuoğlu’nun da takip ettiği yarışlarda, 5 ile 60 yaş arası 50 sporcu MX1, MX2, Veteran ve 65cc+85cc olmak üzere 4 ayrı kategoride mücadele yaşandı.


İstanbul’da düzenlenen yarışlar, 2018’de Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek MXGP Dünya Şampiyonası’na hazırlık niteliği taşıyacak.




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