İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Adayı Eyup Aksu, yazılı yaptığı açıklamasında Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 8’inci Boğaziçi Zirvesi’ne sponsor firmalardan Uber ile ilgili sitemini dile getirdi. Aksu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen 8’inci Boğaziçi Zirvesi’nde, devletin durmadan ceza yazdığı, vergisini vermeyen, hukuku hiçe sayarak faaliyetlerine devam eden Uber’in sponsor firma, genel müdürünün de konuşmacı olarak yer aldığını taksiciler olarak öğrendiklerini bildirdi.

Uluslararası işbirliği Platformu’nun (UİP-ICP) düzenlediği bir etkinlikte, dünyanın bir çok ülkesinde yasadışı olan, yerel ve ulusal yönetimlerde işbirliğinden kaçarak kendi bildiğini okuma yanlısı olarak hareket etmesinden ötürü faaliyetleri durdurulan Uber’in Cumhurbaşkanlığı himayesindeki böyle nezih bir organizasyonda yer alması taksici camiasını derinden yaraladığını vurgulayan Eyup Aksu, "Haksız kazanç elde ederek ülkemiz kalkınmasına katkı sağlamayan bu firmanın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bilgisi dışında bu organizasyona sponsor firma kontenjanından dahil edildiğini düşünmekteyiz. Buna bağlı olarak Cumhurbaşkanlığımız himayesinde olarak lanse edilen organizasyon biz taksi camiasında, sanki Uber’inde faaliyetlerinin bundan sonra devlet nezdinde yasal görüldüğü ve himaye gördüğü algısı oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.