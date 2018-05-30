Taksicileri sevindiren bu karara yönelik açıklama yapan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Bu ilk ayağının kırılmasıdır, ikinci ayağı ise erişimin kesilmesi. Erişim de kesilince kesinlikle UBER ve benzeri firmalar korsan taksicilik yapamazlar, çalışamazlar” dedi.

Dün çıkan sürpriz yönetmelik sonrası aracını UBER’e kullandıranlara önce para, ardından belge iptali cezası geldi. Devletin bu yaptırım kararını alması için yoğun çaba sarf eden İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, kararı değerlendirdi.

“A1 belgesi, B2 belgesi, D2 belgesiyle korsan taksicilik yapana ağır cezalar geldi”

UBER’e karşı ciddi bir zafer elde ettiklerini ifade eden İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, “25 Mayıs 2018 Cuma günü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızın resmi gazetede yayınladığı 30431 sayılı Karayolları Düzenleme Yönetmeliği’nin 5’inci fıkrasında A1 belgesi, B2 belgesi, D2 belgesiyle korsan taksicilik yapana ağır cezalar geldi. Korsan taksicilik, korsan taşımacılık yapan firmalar veya bu belgeleri suistimal eden firmalar, özel kişiler yakalandığı zaman, ilk yakalandıkları gün 3 bin 6 lira trafik cezası, 50 puan gibi bir puan cezasıyla karşılaşacaklar. Aynı araç bir yıl içerisinde ikinci defa bu denetime takıldığı zaman, o şirketin veya o şahsın belgesi iptal edilecek. Kesinlikle iki yıl içerisinde o belge verilmeyecek. ve bu araçta yolcu olan, korsan taşımacılığı kullanan birey başına 334 lira da ceza yazılacak. Ve internet vasıtasıyla taşımacılık yapan, bu belgeleri suistimal eden, buradan da komisyon alan firmaların belgeleri de tekrar iptal olacak” diye konuştu.

“Aplikasyona erişim kesilince UBER ve benzeri firmalar korsan taksicilik yapamazlar, çalışamazlar”

Yönetmeliğin geçtiğimiz Cuma günü çıktığını söyleyerek konuşmasını sürdüren Aksu, “Bakanlık, emniyet müdürlüklerine genelgeyi tebliğ ettikten sonra denetimler başlayacak. Ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’müz çok hassasiyetle bu konunun üzerine gider, çok iyi bir denetim yaparsa UBER kesinlikle çalışamaz. Bu ilk ayağının kırılmasıdır, ikinci ayağı ise erişimin kesilmesi. Çağlayan Adliyesi’nde UBER ve benzeri firmalara kaşı açtığımız davada erişimin, ulaşımın kesilmesini istiyoruz. Erişim de kesilince kesinlikle UBER ve benzeri firmalar korsan taksicilik yapamazlar, çalışamazlar” dedi.

“Aplikasyonun fişini çekmediğin sürece bu iş iptal olmaz”

Çıkan karardan memnun olduğunu ifade eden taksici Mustafa Aktürk, “İnşallah UBER iptal olur. Biz sistemdeki açıktan şikayetçiyiz. D2 belgeleri iptal oldu. Şimdi bundan sonra C2 belgeleri çıkar, K2 belgesi çıkar. Biz istiyoruz ki kökten bir çözüm gelsin. Yani bu aplikasyonun fişini çekmediğin sürece bu iş iptal olmaz” dedi.