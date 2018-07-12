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12 Temmuz 2018 12:45

İstanbul tatiliyle ödüllendirilen Hintli çalışanlar Tarihi Yarımadaya akın etti

Hintli işadamının İstanbul tatiliyle ödüllendirdiği çalışanları, İstanbul’a geldi.

İstanbul tatiliyle ödüllendirilen Hintli çalışanlar Tarihi Yarımadaya akın etti

12 Temmuz 2018 12:45

Otellerine yerleşen çalışanlar, bugün Tarihi Yarımadaya akın etti.


Hindistanlı milyoner 3 bin 500 çalışanını gösterdikleri performans nedeniyle 10 milyon dolar bütçe ayırarak İstanbul tatiliyle ödüllendirdi. Hintli ilaç firması çalışanlarını taşıyan ilk uçak dün Hindistan’dan kalkarak İstanbul’a geldi. Gruplar halinde İstanbul’a gelen Hintli çalışanlar, otellerine yerleştikten sonra soluğu Sultanahmet Camii, Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sarnıcı’nın bulunduğu Tarihi Yarımada’da aldı. Rehberler aracılığıyla Tarihi Yarımada’yı gezen Hintli çalışanların mutlu oldukları görüldü. Tarihi Yarımada hakkında bilgi alan turistler, alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.



"İstanbul inanılmaz bir şehir"


İstanbul’da olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Hintli firma çalışanı, "İstanbul inanılmaz bir şehir. Yemekleri, havası ve insanları inanılmaz. Tarihi yerleri gezmeye devam ediyoruz. Yarın boğaz turu yapacağız. Dün Taksim’e gittik. Ufak bir problem yaşadık ancak insanlar bize çok yardımcı oldular. Güzel bir tatil geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.



"Bu tarz ödüller turizmi hareketlendirir"


Turizmin her geçen gün hareketlendiğini belirten bir esnaf ise, "Böyle bir ödülün turizmi hareketlendireceğini düşünüyorum. Son iki yıldır iyileşme söz konusu. 10 milyon doların 2 bin dolarını nasiplensek bizim için artı olur" diye konuştu.


Tatil kapsamında 3 bin 500 çalışanının gruplar halinde İstanbul’a geleceği öğrenildi. Gösterdikleri performans sonucunda tatil ödülü kazanan çalışanlar için İstanbul’da bulunan bir otelde de ödül töreni düzenleneceği öğrenildi.




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