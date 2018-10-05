İstanbul Teknik Üniversitesi, ‘Sigortam.net İTÜ Basket' oldu

Köklü geçmişi ve 245 yıllık tarihiyle Türkiye'nin en önemli eğitim kurumları arasında yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) mücadeleye “Sigortam.net İTÜ Basket” olarak devam edecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin efsanevi basket takımı Sigortam.net İTÜ Basket adıyla sahalarda yerini alıyor. 'Sen Ben Yok İTÜ Var' sloganıyla yola çıkan Sigortam.net İTÜ Basket, Türkiye basketboluna yeni bir soluk getirecek. Sigortam.net İTÜ Basket'in tanıtım toplantısı İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde düzenlenen törenle yapıldı. Törene, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tayfun Kındap, İTÜ Mezunları Derneği Başkanı Veli Tan Kirtiş, İTÜ Basket Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Özdoğru, İTÜ Basket Kulüp Başkanı Lider Polat, ile takım oyuncularının da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmasını yapan İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tayfun Kındap basketbola verdikleri destekleri bir adım öteye taşımak istediklerini belirtti. İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kındap marka birleşimiyle birlikte İTÜ Basket'in daha da iddialı bir konuma geldiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Türkiye'de basketbol ekolü oluşturan ve birbirinden önemli oyuncuları kazandıran efsane İTÜ basketbol takımının ardından yeniden sahalara dönme zamanı. Türkiye'nin öncü internet girişimlerinden biri olan Sigortam.net ile birlikte basketbol takımımızı daha ileri taşıyacağız. Takımımız, diğer paydaşlarımızın da desteğiyle farklı bir vizyon ile sahalarda olacak. Orta ve uzun vadede Basketbol Süper Ligi hedefimizle yola koyulduk. Bu yolda elini taşın altına koyan herkese teşekkür ediyorum."

Çağatay Özdoğru: "Amacımız Türk basketboluna yeni yıldızlar kazandırmak"

Sigortam.net İTÜ Basket Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Özdoğru, Türk basketboluna yeni yıldızlar kazandırmak istediklerinin altını çizerek, “İTÜ demek spor demektir, ama özellikle de basketbol demektir. Amacımız her zaman olduğu gibi Türk basketboluna yeni yıldızlar kazandırmak olacaktır. Ayrıca ülke basketboluna yeni bir bakış açısı getirerek genç ve altyapıdan gelen oyuncularımızı mutlaka çok daha kararlı ve cesaretli şekilde oynatacağız. Bu vizyondan taviz vermeyeceğiz” açıklamasını yaptı.