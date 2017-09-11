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11 Eylül 2017 19:40

İstanbul trafiğinde okul servisi yoğunluğunu

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde mesai bitiminin hemen ardından trafik yoğunluğu başladı.

İstanbul trafiğinde okul servisi yoğunluğunu

11 Eylül 2017 19:40

Okul servislerinin de trafiğe çıkmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 54’e dayandı.


Haftanın ilk iş gününde mesainin bitmesinin hemen ardından evine gitmek isteyen İstanbullular yollara düştü. Okul servislerinin de trafiğe çıkmasıyla birlikte İstanbul’da yoğunluk yaşandı. Trafik yoğunluğunun yüzde 54’lerde seyrettiği E-5 Karayolu ve TEM otoyolunda özellikle Büyükçekmece istikametine doğru yoğunluk oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüsünde Anadolu’dan Avrupa istikametine açık olduğu, Avrupa’dan Anadolu istikametine ise yoğunluğun olduğu görüldü.




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