İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi çocuk parkına kavuştu

Handan Toprak Benli gerçekleştirdi.

“Çocuk Dostu Belediyecilik” sloganı ile Avcılar’da park, bahçe ve yeşil alanlara dikkat çeken Avcılar Belediyesi, İstanbul Üniversitesi Avcılar yerleşkesi Mühendislik Fakültesi’ndeki kreşin yanında yer alan boş alana çocuk parkı yaptı. Avcılar Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünce yapılan çocuk oyun parkının açılışını Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli gerçekleştirdi.

Park açılışında yaptığı açıklamada yeşil alanların çocuklarımız ve geleceğimiz açısından önemini vurgulayan Başkan Toprak, “İnsanlar, hayatları boyunca öğrendiklerinin yarısını okul öncesi dönemde öğrenmektedir. Biz bunun bilincinde olan bir belediyecilik anlayışıyla güzel yavrularımızı oyun parkı ile buluşturmaktan mutluluk duyuyor, gönüllerince eğlenip keyifli zaman geçirebilecekleri günler diliyoruz” dedi.