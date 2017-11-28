Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 10:30

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi çocuk parkına kavuştu

Avcılar Belediyesi, İstanbul Üniversitesi Avcılar yerleşkesi Mühendislik Fakültesi’ndeki kreşin yanında yer alan boş alana yaptığı çocuk parkının açılışını Avcılar Belediye Başkanı Dr.

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi çocuk parkına kavuştu

28 Kasım 2017 10:30

Handan Toprak Benli gerçekleştirdi.


“Çocuk Dostu Belediyecilik” sloganı ile Avcılar’da park, bahçe ve yeşil alanlara dikkat çeken Avcılar Belediyesi, İstanbul Üniversitesi Avcılar yerleşkesi Mühendislik Fakültesi’ndeki kreşin yanında yer alan boş alana çocuk parkı yaptı. Avcılar Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünce yapılan çocuk oyun parkının açılışını Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli gerçekleştirdi.


Park açılışında yaptığı açıklamada yeşil alanların çocuklarımız ve geleceğimiz açısından önemini vurgulayan Başkan Toprak, “İnsanlar, hayatları boyunca öğrendiklerinin yarısını okul öncesi dönemde öğrenmektedir. Biz bunun bilincinde olan bir belediyecilik anlayışıyla güzel yavrularımızı oyun parkı ile buluşturmaktan mutluluk duyuyor, gönüllerince eğlenip keyifli zaman geçirebilecekleri günler diliyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
14
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    14°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç