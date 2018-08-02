Aday öğrenciler, velileriyle birlikte üniversite hakkında bilgi aldılar.

İstanbul Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde düzenlenen İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜ-C) Tercih ve Tanıtım Günleri 2018’in ilk günü, 1 Ağustos 2018 tarihinde İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’nda gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası, sabah 10.00’da başlayan İÜ ve İÜ-C Tercih ve Tanıtım Günleri 2018 kapsamında öğrenci ve velilere kapılarını açtı.

Öğrenciler, öğretim üyeleri ile bir araya geldi

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve İÜ-C Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, tercih ve tanıtım günleri kapsamında kurulan stantları gezdiler ve öğrencilerle sohbet ettiler. Öğrenciler, İÜ Rektörlük Binası içinde kurulan masalarda öğretim üyeleri ile yüz yüze görüşme imkanı buldular. Fakülte ve üniversite hakkında genel bilgilerin yanı sıra öğrenciler, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın tarihi, yerleşkeleri, burs, beslenme, barınma, spor, sağlık ve sosyal olanakları, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları gibi pek çok konuda bilgilendirildiler.

Tüm fakülte ve yüksekokulların katıldığı İÜ ve İÜ-C Tercih ve Tanıtım Günleri 2018’de Teknoloji Transfer Merkezi, Öğrenci Kültür Merkezi, Merkez Kütüphane, Rehberlik ve Danışmanlık Birimi, Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Erasmus, Mevlana ve Farabi Ofisleri, Kariyer Geliştirme Merkezi, Öğrenci Kültür Merkezi ve Spor Birliği Kulübü de öğrenciler için stant açtı. Yaklaşık olarak 100 personelin görev aldığı tanıtım günlerinde, öğrenci ve velilere çeşitli ikramlar yapıldı.

İstanbul Üniversitesi tarihi geçmişi ile öğrencilerin ilgisini çekiyor

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni tercih etmeyi düşünen Şamil Ünal, “İstanbul Üniversitesi gibi köklü bir üniversitede okumak benim için çok önemli. İstanbul Üniversitesi öğrencilere çift anadal, yandal gibi imkanlar sağlıyor. Bunun yanı sıra mezun olduktan sonra sağladığı iş imkanları da oldukça cazip” dedi.

İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü tercih etmeyi düşünen Ayşe Selim ise, “İstanbul Üniversitesi’nin köklü geçmişini biliyorum. Bu nedenle istediğim bölümü burada okumak istiyorum. Ulaşımın kolay olması, tarihi yerleşkesi ve köklü geçmişi ile İstanbul Üniversitesi diğer üniversitelerden ayrılıyor” şeklinde konuştu.

Mühendislik ve Tıp Fakültesi yoğun ilgi görüyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi’ni tercih etmek isteyen Salih Talha Akgün, “Devlet üniversiteleri içerisinde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa oldukça dikkat çekici. Başarılı sıralamasının yüksek olmasının öğrenci kalitesini arttırdığını düşünüyorum. Bunların yanı sıra sağladığı olanaklar ve sosyal faaliyetler tercih etmemde etkili oluyor” ifadelerini kullandı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesini tercih etmeyi düşünen Mert Ali Çakır da, “Cerrahpaşalı olmanın bir ayrıcalık olduğunun farkındayım. Bu benim çocukluk hayalimdi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin akademik kadrosunun bana mesleki hayatımda bir ayrıcalık sunacağına inanıyorum” dedi.

Sosyal medya üzerinden de takip ediliyor

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre aday öğrenciler, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tercih ve Tanıtımları ile ilgili tüm bilgilere, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa sosyal medya hesaplarından (twitter, facebook, instagram, youtube) ulaşabilecekler.

‘Akıllı Tercih ile Tercih Şenliği’ gerçekleştirilecek

İÜ ve İÜ-C Tercih ve Tanıtım Günleri 2018’de Akıllı Tercih Eğitim Danışmanları, 2-12 Ağustos 2018 tarihlerinde her gün 11.00-17.00 saatleri arasında öğrencilerle buluşacak.

Öğrenciler, Akıllı Tercih Eğitim Danışmanları ile birebir buluşurken, aynı zamanda, hazırlanan workshop çalışmalarıyla da keyifli bir gün geçirecekler. Tercih Şenliği alanında yapılacak özel haber ve röportaj çekimleri, her gün TRT Haber ekranında saat 14.15’te Akıllı Tercih programında yayınlanacak. İÜ ve İÜ-C Tercih ve Tanıtım Günleri 2018, 1-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında İÜ Rektörlük Binası’nda gerçekleştirilecek.