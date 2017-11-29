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29 Kasım 2017 10:55

İstanbul Üniversitesinde yangın

İstanbul Üniversitesinde "profesörler evi" olarak da bilinen yemekhanede atık yağların tutuşması sonucu yangın çıktı.

İstanbul Üniversitesinde yangın

29 Kasım 2017 10:55

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, yoğun duman oluştu.


İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesinde öğretmenlerin yemek yediği "profesörler evi" olarak da bilinen yemekhanede yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, yemekhanedeki atık yağlar kontrollü bir şekilde yakıldığı sırada bir anda alevler büyüdü. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İhbar üzerine üniversiteye gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman ise kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Yemekhanenin içine dolan duman itfaiye ekipleri tarafından kontrollü şekilde tahliye edildi.




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